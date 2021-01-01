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وزيرة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الضفة والقطاع

السبت 05 يونيو 2021 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الضفة والقطاع



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 10، بيت لحم 4، قلقيلية 2، طوباس 1، رام الله والبيرة 4، نابلس 4، طولكرم 1، سلفيت 0، ضواحي القدس 0، الخليل 0، أريحا والأغوار 0"، قطاع غزة 183.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 11، بيت لحم 2، قلقيلية 0، طوباس 0، رام الله والبيرة 10، نابلس 33، طولكرم 3، سلفيت 0، ضواحي القدس 1، الخليل 9، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 56. 

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفايروس في مدينة جنين، و 4 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود  21 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضين على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 46 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 373,478 بينهم 234,354 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة #كورونا

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