الاتحاد البرلماني العربي يؤكد أهمية التضامن العربي لحماية الشعب الفلسطيني

القاهرة / سما /

أكد الاتحاد البرلماني العربي أهمية التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك، لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق وتحريره من تحت يد الاحتلال، وكشف الممارسات العنصرية التي يقوم بها.

وناشد الاتحاد في بيان صدر عنه، اليوم السبت، في ذكرى النكسة، جميع الدولَ والشعوبَ وأحرار العالم، في مشارق الأرض ومغاربها، بالتحركَ الجاد والفعلي لنصرة الحق، ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية للقرارات والمواثيق والقوانين الدولية، لتحقيق السّلام على أرضِ الواقع ولجميع البشر الباحثين حقيقةً عنه والمتطلعين اليه.

وأكد ضرورة التمسك بخيار "حل الدولتين"، لكونه سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي، وبابا للخروج من دوامة العنف والقتل والتعصّب، تلك الدوامة التي يُنذر اتساعها بعواقب وتبعات وخيمة على كامل منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن انتشار شريعة الغاب وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وزعزعة ثقة الشعوب بفاعلية مبادئ القانون الدولي وبحقوق الإنسان.

وأعرب البرلماني العربي عن تضامنه الراسخ ودعمه الكامل لقضية فلسطين العروبة والإنسان والتاريخ، وشعبها الشقيق، الذي جعل من إرادة الحياة والبقاء سياجا منيعا لصموده على الأرض، والذي يُصرُ على أنه لا مساومة ولا بديل عن حقوقه في العودة والحرية والاستقلال وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وبالنضالِ والصبر وبعزيمة الصادقين تتحقق الآمال الكبار.