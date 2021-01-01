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اطفائية بلدية الخليل تتعامل مع أكثر من 22 حريقا خلال 24 ساعة

السبت 05 يونيو 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

تعاملت إطفائية بلدية الخليل مع أكثر من 22 حريقاً لأراضي وأعشاب في مناطق مختلفة من المدينة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ظل الأجواء الصيفية، وإقبال المواطنين على الأراضي الخضراء والجبال كملاذ للتنزه.

وأوضح رئيس قسم الإطفاء والسلامة العامة في بلدية الخليل أيمن ناصر الدين أنّ وحدة الإطفاء تلقت ما يزيد عن 22 نداء استغاثة معظمها حرائق أعشاب جافة نتيجةً لارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى عبث الأطفال وإهمال بعض المواطنين، مبيناً أنّ الطواقم عملت أيضاً على إنقاذ سيدة سقطت في بئر ببلدة تفوح غرب الخليل.

وأكدّ ناصر الدين أن حرائق الأعشاب تشكل النسبة الأكبر من الحوادث التي تتعامل معها الإطفائية في فصل الصيف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب التي تشكل ظرفاً ملائماً لنشوب الحرائق ولاسيما عند عدم التقيد بمتطلبات السلامة العامة داخل المواقع التنزهية.

وأهاب ناصر الدين بالمواطنين ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من حرائق الأعشاب والمتمثلة في عدم رمي السجائر وإشعال النيران على جوانب الطريق، عدم إشعال النيران بغرض الطهي والشواء بالقرب من الأشجار والأعشاب الجافة والتأكد من إخمادها قبل مغادرة المكان، عدم إشعال النيران بالمخلفات الزراعية بعد تنظيف الأرض واستخدام المبيدات بدل من حرقها، مطالباً المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حادث أو حريق في بدايته للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

#بلدية الخليل #اطفائية

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