  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: حملة الاعتقالات بحق أبناء شعبنا في أراضي الـ48 ما زالت مستمرة

السبت 05 يونيو 2021 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



الداخل المحتل / سما /

قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن حملة الاعتقالات بحق أبناء شعبنا في أراضي الـ48 ما زالت مستمرة، وتم تقديم أكثر من 185 لائحة اتهام بحقهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكم، مبينا أن 20% من المعتقلين هم من الأطفال.

وأضاف عبد ربه في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، ان الأسير الغضنفر أبو عطوان يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ32 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، كما أقدم عدة مرات على الامتناع عن شرب المياه احتجاجا على سياسة العزل الانفرادي، فيما يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان والأسير عمر الشامي والأسير يوسف العامر اضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.

وبين عبد ربه أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ستعقد اجتماعا خلال اليومين المقبلين مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتباحث في أوضاع الأسرى المرضى، وفي قضية استئناف الزيارات العائلية للأسرى المتوقفة منذ أذار العام الماضي.

#هيئة الأسرى #الاعتقالات #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بعد تهديد المقاومة.. اسرائيل توضح حقيقة تصريحات نائب رئيس الأركان حول المنحة القطرية

بالفيديو: القسام تكشف عن تفاصيل غرف القيادة والسيطرة من داخل الأنفاق

مصدر أمني إسرائيلي يكشف سبب تأخر التفاوض بشأن تبادل أسرى مع حماس

خبير عسكري يكشف سبب استبعاد الهجوم البري بغزة

موقع عبري يكشف عن خليفة حسن نصر الله المنتظر!

غزة: بدء عمليات إزالة الركام في برج الشروق (صور وفيديو)

وزير الجيش الاسرائيلي: يجب البدء بعمل سياسي لتحقيق الهدوء وإعادة الجنود الأسرى

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

صحيفة عبرية تحذر من خطورة الضرر الذي سيلحقه نتنياهو بإسرائيل بسبب مصالحه الشخصية

السنوار

السنوار يهدد: لن نقبل بأقل من انفراجة كبيرة للأوضاع الإنسانية في غزة

وزيرة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الضفة والقطاع

نكسة

54 عاماً على النكسة.. والفلسطينيون أكثر إصراراً على الحرية

مصدر أمني إسرائيلي يكشف سبب تأخر التفاوض بشأن تبادل أسرى مع حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية