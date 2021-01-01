هيئة الأسرى: حملة الاعتقالات بحق أبناء شعبنا في أراضي الـ48 ما زالت مستمرة

الداخل المحتل / سما /

قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن حملة الاعتقالات بحق أبناء شعبنا في أراضي الـ48 ما زالت مستمرة، وتم تقديم أكثر من 185 لائحة اتهام بحقهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكم، مبينا أن 20% من المعتقلين هم من الأطفال.

وأضاف عبد ربه في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، ان الأسير الغضنفر أبو عطوان يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ32 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، كما أقدم عدة مرات على الامتناع عن شرب المياه احتجاجا على سياسة العزل الانفرادي، فيما يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان والأسير عمر الشامي والأسير يوسف العامر اضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.

وبين عبد ربه أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ستعقد اجتماعا خلال اليومين المقبلين مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتباحث في أوضاع الأسرى المرضى، وفي قضية استئناف الزيارات العائلية للأسرى المتوقفة منذ أذار العام الماضي.