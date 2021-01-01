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العالول: شعبنا مصر على الاستمرار في النضال من أجل حقوقه الوطنية وإنهاء الاحتلال

السبت 05 يونيو 2021 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: شعبنا مصر على الاستمرار في النضال من أجل حقوقه الوطنية وإنهاء الاحتلال



رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني "فتح" محمود العالول، إن "شعبنا في الذكرى الـ54 على نكسة عام 67  مصر على الاستمرار في النضال من اجل حقوقه الوطنية وانهاء الاحتلال".

وأضاف العالول في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، ان شعبنا لم ينس حق العودة ومستمر في نضاله لأجل الخلاص من الاحتلال، حيث وقف الفلسطينيون مؤخرا على قلب رجل واحد، خصوصا في مدينة القدس، تأكيدا على حقهم ورفضهم للاحتلال، ويتجسد ذلك ايضا في المواجهات التي تشهدها محافظات الوطن، رفضا للاستيطان.

وأكد، أن شعبنا خلال الهبة الأخيرة والحراك الفلسطيني في كل مكان أعاد الضوء للقضية الفلسطينية بدم شعبنا ودفاعه عن ارضه، وترجم ذلك بالحراك الدولي في مجلس الأمن والمنظمات الدولية، والزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين الدوليين والعرب الى فلسطين.

واشار إلى أن هذا الحراك الفلسطيني يقوده الرئيس محمود عباس لحشد الدعم والاصطفاف الى جانب القضية، على امل ان يقود لمؤتمر دولي للسلام، وحماية شعبنا من الانتهاكات التي يتعرض لها.

#محمود العالول #فتح

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