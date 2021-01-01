كشف جديد: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، السبت، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 6 يونيو 2021.

وقالت هيئة المعابر في بيان صحفي إن السفر عبر معبر رفح غدا سيكون للحافلة السابعة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد (2021/21).

رابط الكشف الجديد (2021/21):

وأفادت بأنه سيتم إجراء فحص كورونا للمسافرين غداً من الحافلة الأولى، الساعة 7 صباحاً بمركز شهداء رفح ثم التوجه للصالة الخارجية بالمعبر لتسهيل سفرهم.

كما سيتم إجراء فحص كورونا لباقي الحافلة الأولى، والثانية والثالثة: غداً س 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.

وأضافت أنه سيتم إجراء فحص كورونا للحافلات (من الرابعة حتى السادسة) يوم الإثنين بنفس الموعد والأماكن.

كما سيتم إجراء فحص كورونا للحافلتين (السابعة والثامنة) يوم الثلاثاء بنفس الموعد والأماكن.