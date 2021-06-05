بلدية غزة تنشر تعليمات هامة للسباحة في بحر غزة

غزة / سما /
دعت بلدية غزة اليوم السبت 5/6/2021 المواطنين بضرورة الإلتزام بمواعيد السباحة المحددة في أوقات دوام المنقذين من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً وإتباع إرشادات المنقذين حفاظاً على سلامتهم.
واكدت البلدية أنها أقامت أكثر من 20 برجاً للمراقبة والإنقاذ على طول شاطئ بحر المدينة وهي مجهزة بطواقم إنقاذ مدربة وبالأدوات الخاصة بالإنقاذ.
وحذرت البلدية من السباحة في أوقات الليل والساعات الاولى من الصباح للمواطنين الذين يخيمون على البحر بسبب عدم وجود منقذين في هذه الأوقات وعدم وضوح الرؤيا لطلب المساعدة بالإضافة لخطورة السباحة في هذه الأوقات بسبب تغير الحالة الفيزيائية للبحر وتغير إتجاهات التيارات المائية والهوائية مع شروق الشمس.