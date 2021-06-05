بلدية غزة تنشر تعليمات هامة للسباحة في بحر غزة

غزة / سما /

دعت بلدية غزة اليوم السبت 5/6/2021 المواطنين بضرورة الإلتزام بمواعيد السباحة المحددة في أوقات دوام المنقذين من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً وإتباع إرشادات المنقذين حفاظاً على سلامتهم.

واكدت البلدية أنها أقامت أكثر من 20 برجاً للمراقبة والإنقاذ على طول شاطئ بحر المدينة وهي مجهزة بطواقم إنقاذ مدربة وبالأدوات الخاصة بالإنقاذ.

وحذرت البلدية من السباحة في أوقات الليل والساعات الاولى من الصباح للمواطنين الذين يخيمون على البحر بسبب عدم وجود منقذين في هذه الأوقات وعدم وضوح الرؤيا لطلب المساعدة بالإضافة لخطورة السباحة في هذه الأوقات بسبب تغير الحالة الفيزيائية للبحر وتغير إتجاهات التيارات المائية والهوائية مع شروق الشمس.