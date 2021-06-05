الأسيران "عدنان" و "أبو عطوان" يواصلان اضرابهما عن الطعام في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان والأسير الغضنفر أبو عطوان، اليوم السبت 5-6-2021 إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما التعسفي في سجون الاحتلال.

وقالت عائلة الأسير الشيخ خضر عدنان: "إن القائد خضر يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السابع على التوالي".

وكانت محكمة الاحتلال، مددت اعتقاله يوم أمس حتى السابع من حزيران/ يونيو الجاري، علمًا بأن الأسير عدنان يقبع في زنازين سجن "مجدو".

وتعرض الأسير عدنان للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.

بالتزامن مع اضراب الشيخ القائد خضر عدنان يواصل الأسير "الغضنفر أبو عطوان" من مدينة الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 31 على التوالي.

ووفقًا لمحامي الأسير أبو عطوان فإن محكمة الاحتلال ترفض طلبًا لإلغاء اعتقاله الإداري.

والأسير "أبو عطوان" معتقل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وأصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداريّين مدة كل واحد منهما 6 شهور.

وتعرض الاسير أبو عطوان للاعتقال عدة مرات، وذلك من عام 2013، علما أنه خاض سابقا إضرابا عن الطعام عام 2019 رفضا لاعتقاله الإداريّ.