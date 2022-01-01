البرازيل تتصدر مجموعة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكاس العالم في قطر 2022

وكالات / سما /

تصدرت البرازيل مجموعة أمريكا الجنوبية المؤهلة لقطر 2022 ، بعد تفوق المنتخب البرازيلي على الإكوادور، 2-0 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وذلك في بورتو أليغري فجر السبت.

وسجل مهاجم إيفرتون الإنجليزي ريشارليسون التقدم لمنتخب السامبا في الدقيقة 65، بتسديدة قوية لم يتمكن الحارس ألكسندر دومينجيز من التصدي لها.

وتمكن نيمار من تأكيد الفوز، بعد أن سجل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد إسقاط زميله غابرييل جيسوس، وأشار الحكم إلى علامة الجزاء بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.

ورغم إخفاق نيمار في محاولته الأولى التي تصدى لها حارس الإكوادور دومينجيز، إلا أن الحكم أمر بإعادة الركلة بسبب تقدم الحارس عن خط المرمى لحظة التسديد.