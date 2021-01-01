شاهد: اعتقال عريس واصدقائه في رام الله بسبب التفحيط وعرقلة السير

اعتقلت الشرطة بمساعدة الأمن الوطني في مدينة رام الله أمس عريسًا وشخصًا خالفا الاجراءات القانونية بشكل استفزازي من خلال التفحيط واغلاق الشارع العام وعرقلة مرور مركبة اسعاف ومركبات المواطنين.

وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمحتفلين حيث قاموا بالتفحيط في الشارع العام ما ادى لإغلاقه كاملًا وعرقلة مركبات المواطنين.

الناطق الاعلامي باسم الشرطة في رام الله العقيد لؤي ارزيقات قال: "جاري العمل على القبض على بقية المشاركين في اعمال التفحيط والاغلاق لتقديمهم الى القضاء اصولا مع العريس الذي تسبب بهذه الاعمال غير القانونية لينالوا الجزاء القانوني، كما سيتم حجز كافة المركبات لمدة شهر وفق قانون حجز المركبات.

وناشد العميد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة المواطنين الالتزام بعدم استخدام المفرقعات والتفحيط في الافراح وان كل من يخالف سيقدم للقضاء اصولا.

وكانت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام قد أكدت، مساء الجمعة، أنه ستتم متابعة أي مظاهر من شأنها إزعاج المواطنين وتعطيل حركة السير، وخاصة اغلاق الشوارع والتشحيط والتفحيط أثناء زفات الأعراس.

وبينت غنام أن الأجهزة الأمنية تعمل على متابعة المسؤولين عن إغلاق شارع القدس خلال زفة أحد الاعراس الجمعة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم