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مستوطنون ينصبون بيوتا متنقلة في أراضي المواطنين جنوب الخليل

السبت 05 يونيو 2021 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

نصب مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 4 بيوت متنقلة "كرافانات" في أراضي المواطنين بخربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني "فتية التلال" بحماية قوات الاحتلال نصبوا البيوت المتنقلة في أراضي تعود ملكيتها لعائلتي المخارزة والجبارين في خربة زنوتا، بمحاذاة مستوطنة "شمعة" المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة الظاهرية.

وأوضح مواطنو قرية "زنوتا"، أن الهدف من وراء نصب هذه "الكرافانات" هو الاستيلاء على عشرات الدونمات من اراضي الخربة؛ لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة.

#مستوطنون #الخليل

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