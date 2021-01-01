الجمعية العربية للعلوم السياسية تختتم مؤتمرها السنوي حول إنتفاضة القدس ومستقبل القضية

رام الله / سما /

أعلنت الأمانة العامة للجمعية العربية للعلوم السياسية بأن الجمعية اختتمت مؤتمرها السنوي بعنوان: “إنتفاضة القدس ومستقبل القضية الفلسطينية في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية”،وذلك مساء الخميس في ٣ حزيران/ يونيو الجاري والذي جرت فعالياته على مدى ثلاثة أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس 1-2-3 حزيران/يونيو 2021 عبر تطبيق ZOOM)، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية ومبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين الباحثين في الوطن العربي.

وقد تم إفتتاح المؤتمر بترحيب الأمين العام للجمعية الدكتور حسان الأشمر بأصحاب الرعاية وبالأساتذة الباحثين المشاركين والمتابعين من مختلف أنحاء الوطن العربي. وكانت الكلمة الإفتتاحية لرئيس الجمعية للأستاذ الدكتور جمال زهران التي حيّا فيها أصحاب الرعاية على دعمهم لنشاط الجمعية وأشار إلى موقع القضية الفلسطينية في دستور الجمعية وفي فكر أعضائها والذي يجعل من الجمعية تكرس جهودها ونشاطاتها لدعم هذه القضية ومواجهة التطبيع مع العدو الإسرائيلي بكافة أشكاله.



وقد ألقى كلمة راعي المؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس دائرة فلسطين في الجامعة سعادة السفير حيدر طارق الجبوري والتي أثنى فيها على نشاط الجمعية ودورها في دعم القضية الفلسطينية لا سيّما هذا المؤتمر الذي يأتي بعد إنتهاء العدوان الغاشم للعدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء فلسطين، مشيرا الى تحرك الجامعة العربية الفوري وعلى مختلف الصعد لإنهاء هذا العدوان عبر إطلاق حملة دبلوماسية ودولية والطلب الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بما فيها تهجير الفلسطينيين من منازلهم، داعيا المجتمع الدولي الى الإنتقال من مرحلة إدارة النزاع إلى مرحلة تطبيق القرارات الدولية لإنهاء الإحتلال وإقامة الدولةالفلسطينية وعاصمتها القدس. مشيداً بحملة التضامن العربي والدولي مع الشعب الفلسطيني وموجها التحية للشعب الفلسطيني على صموده وتضحياته، شاكرا للجمعية إقامة هذا المؤتمر ومتمنيا له النجاح والتوفيق.

كما وألقت كلمة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي مستشارة الجمعية الدكتورة هيلة المكيمي التي أثنت فيها على نشاط الجمعية عبر هذا المؤتمر الذي يتزامن مع إنتفاضة القدس التي تضامن معها كل الشرفاء في العالم معبرة عن سعادتها بهذه الشراكة العلمية بين المبرة والجمعية وتفاعل الأعضاء مع القضايا المجتمعية العلمية باعتبار أن البحث والمعرفة هما السبيل لنهوض المجتمعات وختمت متمنية النجاح والتوفيق لأعمال والمؤتمر وأهدافه النبيلة .

وقد تضمن المؤتمر خمسة محاور أساسية حيث تناول في اليوم الأول المحور الأول بعنوان “تطورات مواقف الدول الكبرى من القضية الفلسطينية” وضم جلستين، الأولى ترأسها الأمين العام للجمعية أ.د. حسان الأشمر (لبنان) وتحدث فيها كل من أ.د. لور أبي خليل ( لبنان) في بحث بعنوان (صفقة القرن وتداعياتها على القضية الفلسطينية) ، أ.د. هيلة المكيمي(الكويت) في بحث بعنوان (الحياد الايجابي الروسي تجاه القضية الفلسطينية – ما بين فض النزاع واستدامة السلام)، أ.د. شريفة فاضل (مصر) في بحث بعنوان (السياسة الخارجية للصين تجاه القضية الفلسطينية 1990-2021 – دراسة مقارنة).



أما الجلسة الثانية فترأسها أ.د. عبد الرزاق صاغور (عضو اللجنة التنفيذية للجمعية – الجزائر)، وتحدث فيها كل من أ.د. هدى راغب (مصر) في بحث بعنوان (موقف الولايات المتحدة الأميركية تحت ادارة جو بايدن ومستقبل حل الدولتين)، أ.د. غزلان محمود (مصر) في بحث بعنوان (تطورات الموقف الروسي تجاه القضية الفلسطينية).

وتناولت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر المحور الثاني بعنوان “تطورات مواقف الدول الإقليمية من القضية الفلسطينية” حيث ترأس الجلسة الثالثة أ.د. محمد القطاطشة (نائب رئيس الجامعة الأردنية) وتحدث فيها كل من أ.د. أحمد مشعان النجم (العراق) في بحث بعنوان (القضية الفلسطينية في اطار السياسة الخارجية التركية – الثوابت والمتغيرات )، أ.د. رجاء إبراهيم (مصر) في بحث بعنوان (انعكاسات علاقة جنوب افريقيا باسرائيل على القضية الفلسطينية) أ.د. محمد مرسي ( مصر ) في بحث بعنوان (تطورات مواقف الدول الاقليمية الفاعلة من القضية الفلسطينية – دول أميركا اللاتينية).



أما المحور الثالث فتناول عنوان “تطور موقف المنظمات الدولية والإقليمية من القضية الفلسطينية” وتضمن الجلسة الرابعة التي ترأسها أ.د. حسن جوني (نائب رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية- لبنان) وتحدث فيها أ.د. محمد المصالحة (الأردن) في بحث بعنوان (الوساطة الدولية في القضية الفلسطينية منذ سنة 1948)، أ.د. مي غيث (مصر) في بحث بعنوان (جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية: ما بين التراجع والتقدم).

أما اليوم الثالث والأخير فتضمن المحور الرابع وهو بعنوان “التضامن الدولي والإقليمي مع القضية الفلسطينية” ضمن جلستين، الجلسة الخامسة التي ترأستها أ.د. لونا أبو سويرح (مدير مركز دراسات الوحدة العربية وتحدث فيها أ.د. علي شكر (لبنان) في بحث بعنوان (دور المجتمع المدني العالمي تجاه القضية الفلسطينية)، أ.د. ابراهيم محمد المصري و أ.د. ابراهيم محمود المصري (فلسطين) في بحث بعنوان (تطور المفاهيم السياسية والاعلامية لحركة المقاطعة “BDS” في دعم القضية الفلسطينية2005-2020)، أ.د. رضا هلال (مصر) في بحث بعنوان (منظمات المجتمع المدني المصرية والقضية الفلسطينية – دراسة في التوجهات والمعوقات). أما المحور الخامس والأخير فكان بعنوان “التطورات الداخلية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية” والذي تضمن الجلسة السادسة برئاسة أ.د. عبد السلام نوير (عميد كلية التجارة في جامعة أسيوط) وتحدث فيه أ.د. حسان الأشمر (لبنان) في بحث بعنوان (أثر المتغيرات السياسية الإسرائيلية على القضية الفلسطينية-انتخابات الكنيست ٢٤ نموذجا)، أ.د. حنان أبو سكين (مصر) في بحث بعنوان (تأثير الإنتخابات الإسرائلية على القضية الفلسطينية)، أ.د. رمزي عودة (فلسطين) في بحث بعنوان (الإنتخابات الفلسطينية كمدخل للمصالحة).



وقد تم اختتام المؤتمر في الجلسة السابعة برئاسة أ.د. جمال زهران تحت عنوان “انتفاضة القدس واستنهاض المقاومة… وآفاق القضية الفلسطينية” وتضمن مداخلات للباحثين المشاركين والمتابعين.

وخلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتي سيتم نشرها مع الأبحاث التي سيتم خضوعها للتحكيم العلمي، في المجلة العربية للعلوم السياسية التابعة للجمعية والتي تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت.

وأشارت الأمانة العامة للجمعية العربية للعلوم السياسية في ختام بيانها إلى إمكانية متابعة وقائع جلسات المؤتمر المسجل على صفحة الجمعية على “Facebook”