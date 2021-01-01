رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة مئات المواطنين بالرصاص، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الشعبية التي انطلقت في عدة محافظات رفضا للاستيطان، إضافة لقمع "ماراثون القدس".

كما عنونت تأكيد حركة "فتح" أن شعبنا وبعد 54 عاما من نكسة حزيران، أكثر إصرارا على تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال الوطني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

المقاومة الشعبية مستمرة.. وتصعيد احتلالي في القدس

وسط إجراءات احتلالية مشددة: 25 ألفا يصلون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

شرطة الاحتلال توافق على إعادة "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس المحتلة الخميس المقبل

54 عاما على جرح فلسطين النازف.. النكسة.. "فتح": شعبنا أكثر إصرارا على نيل الحرية والاستقلال

برلمان البحر المتوسط: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للعيش في أمن وسلام

في اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال والأبرياء.. التميمي يطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق أطفال فلسطين

مصر ترسل معدات هندسية وطواقم فنية الى غزة تحضيرًا لإعادة الإعمار

كوريا الشمالية: قطاع غزة تحول الى مسلخ بشري ضخم ومجزرة للأطفال من قبل إسرائيل

بينيت: لا تجميد للاستيطان ولن نتردد بشن حروب

اسرائيل تقر "خطة طوارئ فورية" لاستمرار الاعتقالات في أراضي الـ 48

"الأيام":

"جمعة" مسيرات شعبية ومواجهات ساخنة وإصابة 82 مواطنًا برصاص جنود الاحتلال

في ذكرى عدوان 5 حزيران.. "فتح": شعبنا أكثر إصرارًا على نيل الحرية والاستقلال

إسرائيل تعتزم مواصلة حملة الاعتقالات بين فلسطينيي الداخل

الشرطة الإسرائيلية توافق على "مسيرة الأعلام" يوم الخميس

إصابة 23 مقدسيًا خلال قمع ماراثون انطلق من حي الشيخ جراح إلى سلوان

بينيت: لن نجمد الاستيطان وسنشن هجمات وفق الحاجة

واشنطن أكدت لغانتس تأييد حل الدولتين ودعم رئيس وزراء إسرائيل "كائنًا من كان"

غزة: وصول طواقم فنية وعشرات المعدات والآليات الثقيلة المصرية لإزالة الأنقاض

هندوراس ستنقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس في نهاية الشهر الجاري

"القدس":

الاحتلال يصعد عدوانه في القدس ويقمع ماراثونا رياضيا ويهدم خيمة التضامن بسلوان

حركة "فتح" في الذكرى الـ54 للنكسة: شعبنا أكثر إصرارا على نيل الحرية

واشنطن تحث إسرائيل على تسهيل تنقل الفلسطينيين عبر المعابر مع غزة

بلينكن: ملتزمون بحل الدولتين وحق الفلسطينيين بالعيش الكريم في دولتهم

خطيب الأقصى: شعبنا قادر على الوحدة لنصرة قضيته

إدارة لمنع الفلسطينيين من السيطرة على المنطقة "ج" وتعزيز الاستيطان في النقب

وصول 22 مهندسا وعاملًا مصريا برفقة47 آلية هندسية لغزة للتعامل مع آثار العدوان

إقبال شعبي على مقاطعة منتجات الاحتلال