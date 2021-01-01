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زعيم إنجيلي لبينيت: سأقاتلك

السبت 05 يونيو 2021 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم إنجيلي لبينيت: سأقاتلك



القدس المحتلة/سما/

 تعهد مايك إيفانز أحد أكبر قادة مجتمع الإنجيليين في الولايات المتحدة، بأن "يقاتل" رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، بعد تشكيله حكومة مع اليسار.

جاء ذلك في رسالة بعث بها إيفانز الصديق المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، لبينيت زعيم حزب "يمينا"، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقال إيفانز مؤسس "متحف أصدقاء صهيون" في القدس المحتلة وعضو سابق في المجلس الإنجيلي للبيت الأبيض في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في رسالته لبينيت، "سأقاتلك طوال الطريق" .

ودعا القيادي الإنجيلي إلى عقد "مؤتمر طارئ" للقادة المسيحيين في الكنيست يوم الثلاثاء القادم لمناقشة مستقبل التحالف الإسرائيلي الإنجيلي.

وحتى الآن لم ينضم أي زعيم إنجيلي إلى دعوات إيفانز ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة والتي لم يصادق عليها الكنيست بعد.


والإنجيليون طائفة ظهرت خلال القرن الثامن عشر، وتنتشر في الولايات المتحدة، إذ ينتمي لها 80 مليون شخص يشكلون نحو ربع الأمريكيين.

ويعرف الإنجيليون بـ"المسيحيين الصهاينة"، لدعمهم المشروع الصهيوني، ودعمهم غير المحدود لإسرائيل، وسط تقارير عن أنهم من دفعوا نحواعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.

ومساء الأربعاء، أبلغ رئيس حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد، للرئيس رؤوفين ريفلين أنه تمكن من تشكيل حكومة، لتطوي حكومته حال المصادقة عليها 12 عاما متتالية من حكم نتنياهو.

وبحسب الاتفاق الائتلافي، سيشغل نفتالي بينيت منصب رئيس الوزراء في العامين الأولين، يليه يائير لابيد كرئيس للوزراء لمدة عامين.

#نفتالي بينت

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