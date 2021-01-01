  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يخطر بهدم 6 محلات ويصادر جرافة جنوب جنين

السبت 05 يونيو 2021 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بهدم 6 محلات ويصادر جرافة جنوب جنين



جنين/سما/

 

أخطرت سلطات الاحتلال، الجمعة، بهدم 6 محلات تجارية في قرية ام الريحان جنوب جنين.

وقال عضو مجلس قروي أم الريحان عايد زيد إن سلطات الاحتلال أخطرت أبناء المرحوم صالح محمد زيد بهدم محلاتهم التجارية خلال سبعة أيام.

وأشار  إلى أن هذه المحلات تقع داخل المخطط الهيكلي وتم البناء بعد منحهم كافة التراخيص اللازمة.

كما صادرت قوات الاحتلال، الجمعة، جرافة لمواطن من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة إن الاحتلال صادر جرافة تعود للمواطن زهران شايب عطاطرة أثناء عمله بأرضه الواقعة عند مثلث قرية كفيرت المحاذية للبلدة.

#الاحتلال #جنين

الأكثر قراءة اليوم

بعد تهديد المقاومة.. اسرائيل توضح حقيقة تصريحات نائب رئيس الأركان حول المنحة القطرية

بعد رفض إدخال المنحة القطرية.. المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصري

معاريف: اسرائيل حدّدت 3 مبادئ لسياستها تجاه غزة واحتمال التصعيد أكبر من التهدئة

اول تعليق من كوريا الشمالية على عدوان الاحتلال الاخير في غزة

كشف كواليس التسجيل الصوتي الأخير لمعمر القذافي يوم مقتله

فيديو .. نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: علينا تقوية السلطة وإضعاف حماس

موقع عبري يكشف عن خليفة حسن نصر الله المنتظر!

الأخبار الرئيسية

مصدر أمني إسرائيلي يكشف سبب تأخر التفاوض بشأن تبادل أسرى مع حماس

دبابات

خبير عسكري يكشف سبب استبعاد الهجوم البري بغزة

بلينكين

بلينكين: ملتزمون بإعادة بناء علاقاتنا مع الشعب الفلسطيني

القسام

بالفيديو: القسام تكشف عن تفاصيل غرف القيادة والسيطرة من داخل الأنفاق

معاريف: هل سيكون باستطاعة “حكومة كراهية نتنياهو” الرد على النووي الإيراني وصواريخ حماس؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية