"واتساب" يحصل على ميزات انتظرها ملايين المستخدمين

أشارت شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتس آب" أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة تهم الكثيرين من المستخدمين.

وفي مقابلة أجراها موقع WABetaInfo مع مدير "واتس آب"، ويل كاثكارات، ومؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، أكد الأخير أن التطبق سيحصل على عدة ميزات جديدة، من أبرزها ميزة ستمكن المستخدمين من الوصول إلى محادثاتهم ومراسلاتهم المرتبطة بحساب واحد على التطبيق من 4 أجهزة في وقت واحد.

وعلى عكس نسخة WhatsApp Web من التطبيق المتوفرة حاليا للحواسب، فإن الميزة الجديدة ستسمح للمستخدم من الوصول إلى مراسلاته عبر حاسبه دون أن يحتاج إلى هاتفه الذكي الذي فعّل عليه حسابه على "واتس آب"، ودون أن يكون الهاتف متصلا بالإنترنت، أي لن تكون هناك حاجة لمزامنة الأجهزة مع بعضها للوصول إلى المراسلات، وهذا الأمر قد يكون مهما للكثيرين الذين يرغبون باستخدام التطبيق من الحواسب، أو الذين يحتاجون إلى المراسلة في حين فقدان الهاتف أو نفاد بطاريته.

???? WhatsApp to allow chat history migration between iOS and Android in a future update!



Finally you will be able to transfer your chats between different platforms natively!

It's under development and it will likely be released when multi device is out.https://t.co/kUOmKTrUIX