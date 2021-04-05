  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"واتساب" يحصل على ميزات انتظرها ملايين المستخدمين

السبت 05 يونيو 2021 07:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واتساب" يحصل على ميزات انتظرها ملايين المستخدمين



وكالات

أشارت شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتس آب" أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة تهم الكثيرين من المستخدمين.

وفي مقابلة أجراها موقع WABetaInfo مع مدير "واتس آب"، ويل كاثكارات، ومؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، أكد الأخير أن التطبق سيحصل على عدة ميزات جديدة، من أبرزها ميزة ستمكن المستخدمين من الوصول إلى محادثاتهم ومراسلاتهم المرتبطة بحساب واحد على التطبيق من 4 أجهزة في وقت واحد.

وعلى عكس نسخة WhatsApp Web من التطبيق المتوفرة حاليا للحواسب، فإن الميزة الجديدة ستسمح للمستخدم من الوصول إلى مراسلاته عبر حاسبه دون أن  يحتاج إلى هاتفه الذكي الذي فعّل عليه حسابه على "واتس آب"، ودون أن يكون الهاتف متصلا بالإنترنت، أي لن تكون هناك حاجة لمزامنة الأجهزة مع بعضها للوصول إلى المراسلات، وهذا الأمر قد يكون مهما للكثيرين الذين يرغبون باستخدام التطبيق من الحواسب، أو الذين يحتاجون إلى المراسلة في حين فقدان الهاتف أو نفاد بطاريته.


وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة ستتوفر في إصدار تجريبي لـ "واتس آب" سيطرح خلال الشهرين القادمين، ومن المفترض أن تتوفر لجميع مستخدمي التطبيق في إصدرا نهائي سيطلق قبل نهاية العام الحالي.

كما أشار زوكربيرغ إلى أن "واتس آب" سيحصل أيضا على ميزة "العرض لمرة واحدة"، والتي ستمكن المستخدمين من إرسال رسائل وبيانات ستختفي بعد مدة من مشاهدتها من قبل الجهة المستقبلة عبر

#واتساب

الأكثر قراءة اليوم

بعد تهديد المقاومة.. اسرائيل توضح حقيقة تصريحات نائب رئيس الأركان حول المنحة القطرية

معاريف: اسرائيل حدّدت 3 مبادئ لسياستها تجاه غزة واحتمال التصعيد أكبر من التهدئة

اول تعليق من كوريا الشمالية على عدوان الاحتلال الاخير في غزة

فيديو .. نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: علينا تقوية السلطة وإضعاف حماس

موقع عبري يكشف عن خليفة حسن نصر الله المنتظر!

إماراتي يقبّل رأس إسرائيلي ويرحب به- (شاهد)

وزير الجيش الاسرائيلي: يجب البدء بعمل سياسي لتحقيق الهدوء وإعادة الجنود الأسرى

الأخبار الرئيسية

مصدر أمني إسرائيلي يكشف سبب تأخر التفاوض بشأن تبادل أسرى مع حماس

دبابات

خبير عسكري يكشف سبب استبعاد الهجوم البري بغزة

بلينكين

بلينكين: ملتزمون بإعادة بناء علاقاتنا مع الشعب الفلسطيني

القسام

بالفيديو: القسام تكشف عن تفاصيل غرف القيادة والسيطرة من داخل الأنفاق

معاريف: هل سيكون باستطاعة “حكومة كراهية نتنياهو” الرد على النووي الإيراني وصواريخ حماس؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية