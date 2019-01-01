نيويورك تايمز: إذا لم تقدم حكومة بينيت تغييرا جوهريا فلن تصمد

واشنطن/سما/

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن "إسرائيل"، أمام فرصة منذ 12 عاما، لانتقال السلطة، بعد التحالف الذي تشكل للإطاحة ببنيامين نتنياهو.

وقالت في تقرير إنه لا يجب أن تقبل بالسياسات المحدودة. القيادة الجديدة تعني رؤية جريئة حول أصعب القضايا في إسرائيل. فإذا لم تقدم رؤية جوهرية أكثر من كونها تحالف "ضد بيبي"، فقد يقرر الناخبون في الانتخابات المقبلة، عاجلا أم آجلا، أنه لا يوجد بديل حقيقي.

وقالت الصحيفة، هناك ثلاث قيم إرشادية ستقود إسرائيل نحو تغيير حقيقي - ليس فقط الانفصال عن قيادة نتنياهو، والتي وصفها بينيت مؤخرا بأنها "تمليها اعتبارات شخصية وسياسية" وفي نفس الوقت "تبني حاجبا دخانيا من عبادة الشخصية"، ولكن أيضا ايجاد مسار جديد للمستقبل. لتحقيق ذلك، يجب على هذه الحكومة أن تتجنب أسلوب الحكم القومي غير الليبرالي، وأن تعيد تبني الأعراف الديمقراطية وأن تضع سياسة لإنهاء الاحتلال.

وشددت على أن كما يجب على الحكومة الجديدة أن تبتعد تماما، وفي أقرب وقت، عن الخطاب الخلافي الذي استخدمه نتنياهو لتسميم المجتمع الإسرائيلي. لن يكون الأمر سهلا، فقد كان بينيت، الذي تم تعيينه ليكون أول رئيس وزراء في اتفاقية تناوب مع لبيد، وأيليت شاكيد، رقم 2 في حزب بينيت، لاعبين رئيسيين في السياسة القومية اليمينية المتطرفة في إسرائيل، وكذلك كان الشريك الآخر في الائتلاف، أفيغدور ليبرمان.

ولكن عندما أعلن بينيت عن نيته الانضمام إلى حكومة لبيد يوم الأحد، تحدث عن الوحدة والصداقة وروح الفريق والتسويات. ومن جانبه، دأب لبيد على إبداء الهدوء والمصالحة منذ حصوله على تفويض بتشكيل الحكومة.

إن إعادة تشكيل القيادة الإسرائيلية لا يتعلق بالكلمات فحسب، بل يتعلق أيضا بالتوجه العالمي لإسرائيل. من هم القادة الذين تنتجهم إسرائيل؟ كان نتنياهو يتودد إلى المستبدين والقوميين المتطرفين في العالم، مثل جايير بولسونارو، رئيس البرازيل، وفيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، ودونالد ترامب وإلهام علييف، رئيس أذربيجان. يجب أن تتحالف حكومة "التغيير" مع القادة الذين يفضلون البراغماتية والمنطق - مثل جو بايدن وأنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون وجاسيندا أرديرن.

وقالت الصحيفة "اشتمل التآكل الديمقراطي في إسرائيل على جوانب عديدة، بما في ذلك تمرير تشريعات غير ديمقراطية مثل قانون الدولة القومية، وقانون يشرعن التمييز بحكم الأمر الواقع في الإسكان، فضلا عن قانون للحد من الدعوات العامة للمقاطعة وقانون يقيد حرية التعبير. حتى الأحزاب اليمينية في الحكومة الجديدة يمكنها، بل ويجب عليها، الامتناع عن هذا النوع من التشريعات".

وشددت على أهمية "إنهاء التحريض ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، مثل اتهامات نتنياهو لعام 2019 بأن أعضاء الكنيست العرب مؤيدون للإرهاب ويريدون تدمير إسرائيل، سيكون خطوة واحدة نحو تعافي الديمقراطية".

الأمر الأكثر تعقيدا بالنسبة لهذه الحكومة هو الدفاع عن الضوابط والتوازنات الديمقراطية، لا سيما استقلال القضاء الإسرائيلي. لقد جعل قادة الائتلاف اليميني المتطرف - وخاصة شاكيد و بينيت - الهجمات على القضاء الإسرائيلي مركزية لإنجاح مهمتهم السياسية في السنوات الأخيرة. وطالب جدعون سار، الذي من المقرر الآن أن يتولى منصب وزير العدل، بإصلاحات قضائية تتماشى مع آرائهم.

وقالت الصحيفة "لكن ديمقراطية إسرائيل مريضة ليس لأن القضاء تجاوز حدوده، كما يزعم اليمين. مشكلة الديمقراطية الإسرائيلية هي رفضها تعريف إسرائيل دولة دينية، ديمقراطية طموحة أو قوة محتلة. وكل ذلك يعني أنه لا يمكن توضيح أي شيء إذا فشلت الحكومة في معالجة قضية جوهرية ثالثة: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضافت "كانت هوية إسرائيل وديمقراطيتها غامضة منذ ولادة الدولة. لكن منذ عام 1967، تحول ضباب نوايا إسرائيل فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلى كارثة ولا يمكن أن يحدث أي من الهدفين الأولين إنهاء القومية اللاليبرالية، أو تعزيز الديمقراطية - بدون رؤية لكيفية إنهاء الاحتلال. ولا يوجد سوى طريقين حقيقيين".

يتمثل أحد الخيارات في إحياء الالتزام بحل الدولتين - ويفضل أن يكون ذلك في الشكل المحدث والأكثر إنسانية لاتحاد كونفدرالي قائم على أساس حدود مفتوحة وتعاون بدلا من التقسيم العرقي الصعب. والثاني هو الاعتراف بواقع السيطرة الإسرائيلية الدائمة والبدء في تسليم الحقوق الكاملة لجميع الناس الخاضعين لسيطرة إسرائيل، على قدم المساواة، بموجب القانون.

وهنا يمكن للتحالف المستقبلي أن يتدهور بسهولة، مع وجود حزبين يمينيين - يمينا والأمل الجديد - يرفضان على نطاق واسع أي من النهجين. لكن هذين الحزبين يشغلان 13 مقعدا فقط من أصل 61 في الائتلاف. يرأس يائيرلبيد أكبر حزب في الحكومة الجديدة التي شكلها. إنه يحتاج إلى دفع هذه الحكومة الجديدة لتحديد مسار جديد لإنهاء النزاعات.

بدون حكومة دائمة أو ميزانية أو سن قوانين موضوعية بشأن سياسة واسعة النطاق لمدة عامين، فإن البلاد في طريق مسدود. التصعيد مع حماس قد يندلع مرة أخرى. كان الكابوس الانتخابي الإسرائيلي تجسيدا لأعمق الخلافات في البلاد. إذا كان القادة الجدد جادين بشأن "ائتلاف التغيير" الموعود، فعليهم البدء برؤية حتى لو لم يكملوا المهمة.