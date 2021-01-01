ضابط إسرائيلي يتحدث عن صعوبة إبرام صفقة أسرى في هذا التوقيت

القدس المحتلة/سما/

قال ضابط إسرائيلي إنه "سيكون من الصعب إجراء مفاوضات صفقة تبادل أسرى "معقولة" عندما تكون قيادة حماس في حالة نشوة بعد انتهاء الحرب الأخيرة على غزة، مما قد يتطلب من إسرائيل ألا تقبل طلب إعادة إعمار غزة بالمجان.

وأضاف كوبي ميخائيل الباحث في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، في مقاله على القناة 12 أن "الحرب الأخيرة تختلف عن سابقاتها في نواح كثيرة، أهمها أنها المرة الأولى التي تبادر فيها حماس بحركة عسكرية خارج منطقة قطاع غزة، وقد أدى سياقها الجغرافي الأوسع، إلى تغيير كبير في وضعيتها داخل الساحة الفلسطينية".

وأوضح ميخائيل خبير شؤون الحرب والأمن القومي، وأصدر عددا من الدراسات الخاصة بالصراع مع الفلسطينيين، أن "الحرب الأخيرة ساعدت حماس في وضع نفسها كقوة مركزية مدافعة عن القدس والمقدسات أمام حركة فتح والسلطة الفلسطينية وأبو مازن، وهذه الإنجازات المعنوية لحماس ستبقى ترافقها على المدى القصير، وقد تجعل من شروط إسرائيل في المفاوضات لعودة جنودها أكثر صعوبة على حماس".

وأشار إلى أنه "سيكون من الصعب على إسرائيل التصرف بشكل منطقي للمفاوضات في هذا الجو المنتعش لقيادة حماس، التي باتت تصدر الوعود وتغذي التوقعات بشأن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة المحتملة".

وزعم أنه "بسبب هذه الظروف، ومن أجل المحافظة على ردع فعال للمستقبل القادم، فإن إسرائيل مطالبة بالوقوف كجرف صلب في مطالبتها بإشراك إعادة إعمار القطاع بعودة جنودها ومواطنيها، وإلا فعلى إسرائيل أن تبدي استعدادها لتنفيذ البديل المتمثل في استكمال فك الارتباط عن غزة؛ بإغلاق المعابر ووقف نقل المياه والطاقة والبضائع".

ودعا إلى أن "يواصل الجيش جهوده العسكرية المستمرة لإحباط محاولات التكثيف العسكري لحماس على غرار سوريا وفق صيغة "المعركة بين الحروب"، وعرقلة جهود تحويل الأموال إلى حماس، والأهم عدم فصل عملية إعادة الإعمار عن مفاوضات عودة الأسرى، وهذا قد يحمل إشارات على إفراغ إنجازات حماس في هذه الحملة، رغم أن إسرائيل ستواجه ضغوطا شديدة من مصر والولايات المتحدة وباقي اللاعبين".

وأوضح أن "هذا الواقع المسدود قد يؤدي إلى تصعيد وحملة عسكرية أخرى في غزة، لكن هذه المرة، وأكثر من أي وقت مضى، هناك فرصة أكبر وأكثر أهمية لقطع العقدة التي تلزم إسرائيل بجولات متكررة في قطاع غزة، للسيطرة على التصعيد كلما كان من المناسب، دون منح حماس حرية التصرف بالطريقة التي تراها مناسبة، من خلال أن تستعيد إسرائيل زمام المبادرة، وتلتزم بمبادئها، وتكون على استعداد لدفع الثمن، على أن تتقاضى ثمنا أعلى بكثير من حماس".

وأشار إلى أن "إسرائيل مطالبة برفض إطلاق سراح سجناء كبار ومرضى أو سجناء قاصرين للحصول على دليل عن حياة الجنود الأسرى، أو معلومات عن مصيرهم، ولا توافق على إطلاق سراح أسرى مكونين من ثلاثة وأربعة أرقام مقابل جنودها ومواطنيها، وفي حالة إبرام صفقة تبادل، على إسرائيل أن تصر على نقل جميع الأسرى المفرج عنهم إلى قطاع غزة، وليس إلى الضفة الغربية، أو البلدان المضيفة مثل تركيا أو لبنان".