شاهد..المنتخب الجزائري يخطف الأضواء بالكوفية الفلسطينية

الجزائر/سما/

شهدت المواجهة الودية للمنتخب الجزائري أمام ضيفه الموريتاني والتي اكتسح فيها محاربو الصحراء المباراة بنتيجة 4-1 الخميس، تضامن "الخضر" مع القضية الفلسطينة.

وعبر لاعبو المنتخب الجزائري عن تضامنهم مع فلسطين والوقوف ضد الأحداث التي شهدها قطاع غزة مؤخرا، بارتداء الأوشحة (كوفية) بألوان العلمين الجزائري والفلسطيني على أكتافهم قبل صافرة بداية المباراة التي جرت على ملعب "مصطفى تشاكر" في مدينة البليدة الجزائرية.

المنتخب الجزائري لابس الكوفية الفلسطينية باسم فلسطين عليها ????????????????#الجزاير_موريتانيا pic.twitter.com/IthKlZReIZ — ???????????????????????????????????????????? ↬♡???? (@ihunsee) June 3, 2021

الممثّل الشّرعي، والأجمل، وسفيرنا المتنقّل الذي يتحدّث كل اللغات، منتخب #الجزائر ???????? يتضامن مع فلسطين ????????، في لقائه الودّي اليوم أمام موريتانيا، والذي حسمه بنتيجة الانتصار 4-1!

لا جديد على شعب الجزائر الحُرّ، لأن الأوفياء يعرفون بعضهم.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/mdkKdDQ0Rc — Khalil Jadallah (@jadallahkhalil7) June 3, 2021

كما كان لافتا كتابة أسماء لاعبي "الخضر" حامل لقب كأس أمم إفريقيا 2019 على قمصانهم باللغة العربية.

لاعبو المنتخب الوطني يرتدون قمصان مكتوبة باللغة العربية ????????

ماشاء الله ????????❤#الجزائر pic.twitter.com/PLJklS8wwl — Ahmed Saknder???????? (@ahmedskndr23) June 3, 2021



وسيطر المنتخب الجزائري منذ البداية ليفتتح التسجيل سفيان فيغولي في الدقيقة 41، قبل أن يدرك سيدي يعقوب التعادل لمنتخب موريتانيا في الدقيقة 56.



وعاد فيغولي مجددا ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 59، قبل أن ينجح آدم وناس من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61، لتكون النهاية مع بغداد بونجاح بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 71.

ويستعد المنتخب الجزائري ونظيره الموريتاني لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، كما يشارك كلاهما في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتي تنطلق في أواخر أغسطس المقبل.

ويتواجد منتخب الجزائر، في المجموعة الأولى بالتصفيات إلى جانب كل من جيبوتي وبوركينا فاسو والنيجر، في حين يلعب منتخب موريتانيا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من تونس وزامبيا وغينيا الاستوائية.

جدير بالذكر أن منتخب محاربي الصحراء سيواجه على أرضه نظيره مالي الأحد المقبل، ثم سيحل ضيفا على منتخب تونس يوم 11 يونيو الحالي وديا.