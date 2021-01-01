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أليغري يرد الصاع صاعين لرونالدو

السبت 05 يونيو 2021 06:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أليغري يرد الصاع صاعين لرونالدو



روما/سما/

أكدت تقارير صحافية إيطالية أن مدرب يوفنتوس الجديد ماسيميليانو أليغري، ينوي رد الدين القديم للبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف "السيدة العجوز" وذلك بتسهيل عملية رحيله.

وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن المدرب العائد لمنصبه أعطى أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، الضوء الأخضر لبيع رونالدو صاحب الـ36 عاما هذا الصيف، لعدم ضمان الاعتماد عليه بشكل أساسي في كل مباراة على مدار الموسم.

ومنذ إعلان عودة المدرب الإيطالي إلى "السيدة العجوز"، والأقاويل لا تتوقف حول مصير أفضل لاعب في العالم 5 مرات من قبل مع اليوفي، لتدهور العلاقة بين الاثنين، على خلفية اعتراض رونالدو على طريقة وأسلوب لعب الفريق تحت قيادة أليغري، خاصة في ليلة الإذلال الكبير أمام أياكس أمستردام في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي كانت سببا في رحيل المدرب الخمسيني قبل عامين.


ولا تعتبر المرة الأولى التي تحوم فيها الشكوك حول مستقبل رونالدو مع "البيانكونيري"، لأسباب تتعلق بفشل تحقيق الهدف المشترك بينهما بإنهاء نحس يوفنتوس مع كأس دوري أبطال أوروبا، وأيضا للضائقة المالية الشديدة التي يعاني منها النادي، جراء الخسائر الفادحة الناجمة عن كورونا، والتي كسرت حاجز الـ150 مليون يورو في النصف الثاني من العام الماضي، الأمر الذي يفتح باب التكهنات حول إمكانية بيعه، منها للاستفادة منه ماليا قبل انتهاء عقده منتصف 2022، ومنها لتقليل ميزانية الرواتب.

#اليغري #كريستيانو رونالدو #يوفنتوس

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