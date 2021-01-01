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رياضي أردني ينسحب من بطولة دولية رفضاً لمواجهة "إسرائيلي"

السبت 05 يونيو 2021 01:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رياضي أردني ينسحب من بطولة دولية رفضاً لمواجهة "إسرائيلي"



طوكيو/سما/

انسحب لاعب منتخب الأردن لتنس الطاولة، أسامة أبو جامع، من بطولة سلوفينيا الدولية لذوي الإعاقة، الملحق المؤهل لبارالمبيك طوكيو 2021، بسبب رفضه مواجهة لاعب إسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد فاز أبو جامع على اللاعب النمساوي بنتيجة (3/ 1)، بينما خسر أمام اللاعب البولندي بنيتجة (3/ 2)، وانسحب من أمام اللاعب الإسرائيلي في دور ربع النهائي.


من ناحية أخرى، تأهلت لاعبة المنتخب البارالمبي الأردني لكرة الطاولة، فاتن عليمات، إلى دور الأربعة (نصف النهائي) من بطولة سلوفينيا الدولية بكرة الطاولة لذوي الإعاقة.
وستواجه عليمات اللاعبة البريطانية في دور النصف النهائي، غدا السبت، أملا في الوصول إلى المباراة النهائية.

ويبلغ إجمالي المتطوعين في تنظيم ألعاب أولمبياد وبارالمبياد طوكيو 80 ألف متطوع، وأجلت الألعاب التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتقام خلال العام الجاري.

يشار إلى أنه من المقرر افتتاح الألعاب الأولمبية في أواخر يوليو/ تموز والألعاب البارالمبية في أواخر أغسطس/آب اللتين تم تأجيلهما لعام واحد بسبب جائحة فيروس كورونا.

#الاردن #طوكيو #اسامة ابو جامع

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