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وزير العمل يشارك في اجتماع "عدم الانحياز" على هامش مؤتمر منظمة العمل الدولية

الجمعة 04 يونيو 2021 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العمل يشارك في اجتماع "عدم الانحياز" على هامش مؤتمر منظمة العمل الدولية



رام الله /سما/

شارك وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الجمعة، في اجتماع منظمة دول عدم الانحياز على هامش مؤتمر منظمة العمل الدولية في دورته (109)، الذي يستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري.

واستعرض أبو جيش ما تواجهه فلسطين من وباء واحتلال وسياساته التدميرية على كافة مناحي الحياة، والتي كان آخرها العدوان على قطاع غزة، وسياسات الفصل والتطهير العرقي في القدس وتحديدا في المسجد الاقصى المبارك، والشيخ جراح وسلوان.

وأشار أبو جيش الى تقرير مديرعام منظمة العمل الدولية جاي رايدر الذي وصف حالة الاقتصاد وسوق العمل وحجم الانتهاكات التي يتعرض لها عمالنا، والذي يظهر بوضوح الارتفاع المتواصل في مؤشرات الفقر والبطالة، ويبين معاناة آلاف العمال داخل اسرائيل، وحجم الانتهاكات التي يتعرضون لها.

ودعا أبو جيش لتبني المطالب الفلسطينية المتمثلة بإدراج تقرير المدير العام على جدول أعمال المؤتمر وتحويل توصيات التقرير بإدانة الانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا وعمالنا إلى آليات تنفيذية من أجل وقفها، وزيادة الدعم المخصص للبرنامج الانمائي لفلسطين ودعم صندوق التشغيل، وعقد مؤتمر دولي للمانحين للتشغيل بإشراف منظمتي العمل العربية والدولية.

وفي نهاية الاجتماع، أصدر وزراء العمل لدول عدم الانحياز بيانا أدانوا فيه الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا في غزة والقدس، وبحق العمال، وأعربوا عن دعمهم لكافة المطالب الفلسطينية.

#وزير العمل #نصري ابو جيش #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة

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