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ليفين يقرر إبلاغ الكنيست بنجاح لابيد بتشكيل حكومة تناوب مع بينيت

الجمعة 04 يونيو 2021 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفين يقرر إبلاغ الكنيست بنجاح لابيد بتشكيل حكومة تناوب مع بينيت



القدس المحتلة /سما/

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الجمعة، أنه سيبلغ الهيئة العامة يوم الاثنين المقبل، بإعلان نجاح يائير لابيد بتشكيل حكومة بالتناوب مع نفتالي بينيت زعيم يمينا.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه بالرغم من أن ليفين سيبلغ الكنيست في جلسته الأولى بعد نجاح لابيد بتشكيل حكومته، لم يحدد موعدًا لعقد جلسة للتصويت على منحها الثقة.

وأشار ليفين إلى أنه وفقًا للإطار الزمني المنصوص عليه وفق القانون الأساسي، فسيتم تحديد موعد لقد جلسة للتصويت على تشكيل الحكومة في وقت لاحق.

وتسعى كتلة التغيير التي شكلت الحكومة إلى أن يتم أداء اليمين الدستوري في أقرب وقت ممكن في ظل الحملة التي يقودها بنيامين نتنياهو زعيم الليكود لمحاولة إحباط تشكيل الحكومة بعد 12 عامًا من قيادته لسدة الحكم.

ويحاول نتنياهو تفكيك أحزاب يمينا والأمل الجديد من الداخل عبر إغراء أعضاء كنيست من تلك الأحزاب للانضمام إليه ليفشل تشكيل الحكومة.  "صحيفة القدس"

#الكنيست الإسرائيلي #ياريف ليفين #حكومة لابيد #الحكومة الاسرائيلية #بنيامين نتنياهو

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