الجهاد الاسلامي تتحدث عن اجتماع القاهرة المرتقب: هذا ما ستناقشه الفصائل الفلسطينية

غزة /سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها ستركز خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية المرتقب في القاهرة، على إحياء المشروع الوطني، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة الشيخ نافذ عزام، في تصريحات صحفية: "ما يهمنا من اجتماع القاهرة المرتقب وما يجب أن نكثف المساعي من أجله، هو إحياء المشروع الوطني الفلسطيني، وإصلاح منظمة التحرير بحيث تصبح مظلة تمثل كل الشعب الفلسطيني بما يتوافق مع آماله وطموحاته."

وشدد على أهمية التوافق حول برنامج وطني يحمي حقوق الشعب الفلسطيني، ويدافع عن الثوابت التي ضحى من أجلها الفلسطينيون.

وأضاف الشيخ عزام : "هذه أهم الأولويات بالنسبة لنا خلال اجتماع القاهرة، وفي ذات الوقت العمل على الوصول إلى رؤية وطنية جامعة تحمي حقوق الشعب الفلسطيني وتدافع عن هذه الثوابت".

ومن المتوقع أن تتوجه الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات لترتيب البيت الفلسطيني.

ودعت مصر، الثلاثاء، الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في القاهرة الأسبوع المقبل، من أجل الاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني وخطوات إنهاء الانقسام.

وقالت صحيفة "الأهرام" (حكومية)، إنه تمت دعوة "الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس".

ويناقش الاجتماع، وفق الصحيفة، "الاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووحدة الصف الفلسطيني، ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة".