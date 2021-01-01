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التيار الإصلاحي بـ"فتح" يقدم 10 سيارات إسعاف و30 ألف جرعة لقاح روسي لغزة

الجمعة 04 يونيو 2021 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
التيار الإصلاحي بـ"فتح" يقدم 10 سيارات إسعاف و30 ألف جرعة لقاح روسي لغزة



غزة /سما/

أعلن القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة (فتح) غسان جاد الله، أنه من المقرر وصول 10 سيارات إسعاف مجهزة، و30 ألف جرعة لقاح روسي لمكافحة وباء "كورونا" إلى قطاع غزة، وذلك تعزيزاً لصمود شعبنا الذي واجه العدوان الغاشم في قطاع غزة، وإسناداً للجهود الوطنية لإزالة آثار هذا العدوان.

وأشار في بيان صحفي نشره مساء الجمعة عبر صفتحه (الفيسبوك)، إلى أن الدعم جاء مما تبقى من موازنة تيار الإصلاح التي كانت مخصصة لأنشطة الدعاية الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجلس التشريعي التي جرى إلغاؤها ظلمًا.

وقال: "نعاهد جماهير شعبنا على مواصلة تقديم كل ما نستطيع لتعزيز صمودهم في وجه العدوان والجائحة والحصار الظالم والعقوبات الجائرة، ولن نتخلى عن هذا الدور الوطني والنضالي والأخلاقي، الذي اخترناه لتيارنا طواعية، واختارته قيادة هذا التيار في إطار فهمها الشامل لتحديات المرحلة وضرورات العمل الوطني والاجتماعي".

#التيار الاصلاحي لحركة فتح #غسان جاد الله #قطاع غزة #لقاحات كورونا #العدوان الإسرائيلي

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