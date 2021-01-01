حماس بالخارج تعلن استكمال تشكيلتها القيادية

غزة /سما/

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج عن استكمال تشكيلتها القيادية بانتخاب أعضاء قيادة الإقليم.

وقالت الحركة في بيان صحفي، "في ظلال انتصار شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في معركة سيف القدس، في إطار استراتيجية الحركة في مقاومة الاحتلال الصهيوني، والعمل على تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والتحرير والعودة، فقد اجتمع مجلس شورى إقليم الخارج في الأيام الماضية".

وأوضحت أنه "تم انتخاب بقية أعضاء قيادة الإقليم برئاسة خالد مشعل، ونائبه موسى أبو مرزوق".

وأضافت "فور ذلك، عقدت قيادة الإقليم اجتماعها الأول، حيث تم توزيع المهام والمسؤوليات".

ولفتت حماس إلى أنه "جرى التداول في أولويات العمل في المرحلة القادمة في إطار عمل الحركة في الداخل والخارج، وفي أجواء معركة سيف القدس ودلالاتها وآفاقها المباركة".