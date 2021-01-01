بعد تهديد المقاومة.. اسرائيل توضح حقيقة تصريحات نائب رئيس الأركان حول المنحة القطرية

القدس المحتلة /سما/

أوضح مسؤول عسكري إسرائيلي، تصريحات نائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، لعائلة هدار غولدين، التي قال فيها إن الأموال القطرية لن تدخل غزة إلا بعد إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.

وأفادت قناة كان العبرية، مساء الجمعة، بأن مسؤول عسكري أوضح أن نائب رئيس الأركان لم يخبر عائلة غولدين بأن الأموال القطرية لن تدخل غزة إلا بعد إعادة الأسرى والمفقودين، لكن ما قاله لهم: المعادلة أمام غزة تغيرت، وما كان، ليس ما سيكون.

اقرأ/ي ايضا: بعد رفض إدخال المنحة القطرية.. المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصري

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد نقلت، اليوم الجمعة، عن نائب رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال قوله إن: الأموال القطرية لن تدخل غزة.

وأفادت قناة كان العبرية بأن نائب رئيس الأركان الاسرائيلي، أبلغ عائلة الجندي الاسرائيلي الأسير لدى المقاومة في غزة هدار غولدين، أن الأموال القطرية لن تدخل غزة إلا بعد إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيلين.

وكان وزير الجيش بيني غانتس قال قبل أسبوع إن: إسرائيل تريد تحسين كيفية نقل الأموال لقطاع غزة ومراقبتها بشكل دقيق.

وأضاف غانتس: "المال القطري، الذي هو أنبوب الأوكسجين الأخير، سيستمر بالدخول لكن تنوي إسرائيل نقله عبر السلطة الفلسطينية وليس مباشرة إلى غزة، في الواقع تشكيل جهاز رقابة أفضل على التحويلات لهذه الأموال".

وكشفت صحيفة "الأخبار اللبنانية"، اليوم الجمعة ، أن المقاومة الفلسطينية ارسلت تهديد إلى الإحتلال الإسرائيلي، عبر الوسيط المصري، بالعود إلى التصعيد مرة أخرى، وذلك بعد أن أبلغ الوسيط القطري، حركة حماس، بمنع إسرائيل إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، تزامناً مع الاستمرار في إغلاق معابر القطاع جزئياً، منذ بداية العدوان الأخير.