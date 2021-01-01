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غزة: الأونروا تقرر الاستمرار في التعليم عن بُعد لحين عودة الوجاهي

الجمعة 04 يونيو 2021 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الأونروا تقرر الاستمرار في التعليم عن بُعد لحين عودة الوجاهي



غزة /سما/

أعلن فريد أبو عاذرة مدير برنامج التعليم في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، عن منطقة قطاع غزة، اليوم الجمعة، الاستمرار بالتعليم عن بُعد، لحين البت في القرار النهائي بشأن عودة التعليم الوجاهي بسبب الحالة الوبائية.

وأشار أبو عاذرة في تصريح صحفي له، أن موضوع الحالة الوبائية لا زلت تحت النقاش بين دائرة التعليم وفريق الصحة التابع للأونروا، وأن مسألة عودة الطلاب لمقاعد الدراسة للتعليم الوجاهي لم يبت بها بعد.

ودعا جميع الهيئات التدريسية الدوام بشكل يومي في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة حتى الساعة الثانية عشرة خلال الأسبوع القادم بدءًا من يوم غد السبت، و ذلك بهدف إنهاء الأسبوع الرابع عشر والأخير من خطة التعلم عن بُعد للفصل الثاني، في حال لم يتخذ قرار بعودة الطلاب للتعلم المدمج.

وأشار إلى أنه في حال تم اتخاذ قرار ببدء التعلم الوجاهي للطلاب فسيتم إبلاغ الجميع بالقرار النهائي.

#فريد أبو عاذرة #الاونروا #مدارس الأونروا #التعليم الوجاهي #التعليم عن بُعد #فيروس كورونا #قطاع غزة

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