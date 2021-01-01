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اجتماعات لكتلة التغيير والليكود الأحد المقبل وليفين يدعو لنشر الاتفاق الائتلافي

الجمعة 04 يونيو 2021 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماعات لكتلة التغيير والليكود الأحد المقبل وليفين يدعو لنشر الاتفاق الائتلافي



القدس المحتلة /سما/

دعا زعيم حزب “هناك مستقبل” يائير لابيد، وزعيم حزب يمينا نفتالي بينيت، جميع قادة الأحزاب المشاركين في حكومتهم المشكلة إلى اجتماع سيعقد مساء الأحد المقبل.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن قادة أحزاب الحكومة الجديدة سينسقون خطواتهم المتعلقة بعمل الحكومة وسرعة انجاز حصولها على الثقة في الكنيست.

وظهر الأحد، سيجتمع بنيامين نتنياهو زعيم الليكود مع فصيل حزبه في الكنيست، لمناقشة محاولات منع تشكيل حكومة بينيت – لابيد.

وفي السياق، دعا رئيس الكنيست ياريف ليفين، كل من لابيد وبينيت إلى تقديم الاتفاقات الائتلافية التي وقعت بينهما لإظهارها للجمهور.

وأكد زعيما “هناك مستقبل”، و”يمينا”، أنهما سينشران الاتفاق الائتلافي، حيث طلبا من ليفين عقد الجلسة العامة للكنيست في أقرب وقت ممكن للتصويت على منح الحكومة الثقة وأداء القسم، لتكون هناك حكومة وحدة تنقذ إسرائيل من الفوضى.   "صحيفة القدس"

#يائير لابيد #أحزاب كتلة التغيير #الاحزاب الاسرائيلية #اليمين الاسرائيلي #حزب الليكود #تشكيل حكومة اسرائيلية

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