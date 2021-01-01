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تسبب بضجة.. تويتر وفيسبوك وانستغرام يحظرون حسابات نجل نتنياهو

الجمعة 04 يونيو 2021 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسبب بضجة.. تويتر وفيسبوك وانستغرام يحظرون حسابات نجل نتنياهو



القدس المحتلة /سما/

أقدمت إدارة تويتر، اليوم الجمعة، على حظر حساب يائير نتنياهو نجل رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لمدة 12 ساعة، وذلك بعد أن اتخذت إدارتي فيسبوك وانستغرام نفس الخطوة ولكن لمدة 24 ساعة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن حظر حسابات يائير نتنياهو جاءت بعد نشره عنوان منزل عضو الكنيست عن حزب يمينا نير أورباخ والذي كان أعلن أنه لن يصوت لصالح منح الحكومة الجديدة الثقة، إلى جانب سحب توقيعه على طلب استبدال رئيس الكنيست، ما دفع زعيم حزب نفتالي بينيت إلى الاجتماع معه والطلب منه إما تأييد هذه الخطوات أو تقديم استقالته.

وحاول الليكود بزعامة نتنياهو استغلال هذا التصدع من أجل منع تشكيل الحكومة الجديدة.

واتهم تويتر، نجل نتنياهو بانتهاك قواعده، فقام بحذف تغريدته المتعلقة بالعنوان.

ودعمًا لنجله، قام نتنياهو بنشر عنوان منزل أورباخ قبل أن يحذف المنشور عن فيسبوك، مدعيًا أن صفحته تعرضت لهجوم.

واتهم يائير نتنياهو، شبكات التواصل الاجتماعي باضطهاده ومراقبة حساباته وحسابات اليمينيين وحظر عدد كبير منها، متهمًا بينيت واليسار بالوقوف خلف هذه الخطوة والتحريض ضدهم.

فيما اتهم حزب الليكود بتغريدة بالانجليزية، متهمًا فيسبوك وتويتر بتمييز نشاطاته ضد اليمين مقارنةً بما يفعله اليساريين، داعيًا إياهم إلى وقف المعايير المزدوجة والسماح بحرية التعبير للجميع.

#مواقع التواصل الاجتماعي #يائير نتنياهو #اسرائيل

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