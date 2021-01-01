"ماراثون القدس" من الشيخ جراح الى بلدة سلوان

القدس المحتلة /سما/

انطلق عصر اليوم الجمعة، "ماراثون القدس" من حي الشيخ جراح الى بلدة سلوان في مدينة القدس.

وسار المشاركون من أهالي القدس والداخل الفلسطيني، من وسط حي الشيخ جراح، باتجاه شارع صلاح الدين وباب الساهرة والأسباط، وصولا الى أحياء بلدة سلوان، ثم خيمة بطن الهوى.

وارتدى المشاركون قمصانا كتب عليها "ماراثون القدس .. أنقذوا حي الشيخ جراح.. أنقذوا سلوان، والرقم 7850 إشارة الى عدد المهددين بالطرد من منازلهم لصالح المستوطنين، في حي بطن الهوى والشيخ جراح.

وقال الشاب عمر عطية من حي الشيخ جراح أن هذا الماراثون رسالة واضحة على وحدة القضايا في مدينة القدس، وهو دعم لكل الأهالي والأحياء"

ولدى تجمع الأهالي داخل خيمة بطن الهوى في سلوان، ولاحقوهم باتجاه أزقة الحي بالقنابل الصوتية.