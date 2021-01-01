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ابو مرزوق: منصور عباس لا يُمثل إلا نفسه.. والائتلاف الجديد سيكون أكثر تطرفًا

الجمعة 04 يونيو 2021 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو مرزوق: منصور عباس لا يُمثل إلا نفسه.. والائتلاف الجديد سيكون أكثر تطرفًا



الدوحة /سما/

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج موسى أبو مرزوق، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس القائمة العربيّة الموحّدة عباس منصور، لا يمثل إلا نفسه.

وقال "أبو مرزوق" خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع (تويتر): "صمود شعبنا أمام العدوان الأخير، كان القشة التي قضت على نتنياهو ومستقبله السياسي، فالسجن في انتظاره".

وأضاف أن "الائتلاف الجديد سيكون أكثر تطرفًا من التحالف اليميني السابق، أما عباس منصور فلا يمثل إلا نفسه، بعد أن أعطى غطاءً لطبخةٍ نتنة تسمم انتصار أهلنا في الداخل للقدس والأقصى".



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#موسى ابو مرزوق #الشعب الفلسطيني #الداخل المحتل #عباس منصور

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