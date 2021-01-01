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إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في نعلين غرب رام الله

الجمعة 04 يونيو 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في نعلين غرب رام الله



رام الله /سما/

أصيب، ظهر اليوم الجمعة، مواطنان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين خلال مواجهات في المنطقة الجنوبية في البلدة المحاذية للجدار، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين نقلا على إثرها للعلاج.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت بكثافة، ما أدى إشعال النيران في إحدى الأراضي الزراعية.

وخرج الأهالي إلى الأراضي المذكورة في فعالية دعت إليها فعاليات نعلين، رفضا للاستيطان على أراضي البلدة.

#مواجهات #قوات الاحتلال #اصابات بالاختناق #بلدة نعلين

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