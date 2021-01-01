  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير الجيش الاسرائيلي: يجب البدء بعمل سياسي لتحقيق الهدوء وإعادة الجنود الأسرى

الجمعة 04 يونيو 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الاسرائيلي: يجب البدء بعمل سياسي لتحقيق الهدوء وإعادة الجنود الأسرى



القدس المحتلة /سما/

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، عن بعض تفاصيل الزيارة العاجلة التي قام بها وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس إلى الولايات المتحدة والتي اجتمع خلالها مع رئيس مجلس الامن القومي الأمريكي جاك ساليبان ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوسيتن.

وقالت القناة، إن اللقاءات تمحورت حول الاتصالات المكثفة التي يجريها الوسيط المصري وجهات دولية لتحقيق الهدوء وتثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة في غزة و"إسرائيل".

وأكد على ضرورة الاستفادة من الإنجازات التي حققتها "إسرائيل" في المعركة الأخيرة للبدء بعمل سياسي يؤدى إلى تحقيق الهدوء والاستقرار للمنطقة والازدهار الاقتصادي لسكان غزة إلى جانب إعادة الجنود الأسرى وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية ومنع تكرار المواجهة.

كما تطرقت اللقاءات، بحسب القناة، إلى الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية للتوصل إلى اتفاق مع إيران ووصفها بالهامة لأنها تسعى لمنع إيران من تحقيق طموحها والحصول على سلاح نووي، حيث قال: "أنا على اطلاع حول المفاوضات الجارية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي باعتبارها ضرورة استراتيجية مشتركة للولايات المتحدة وأوروبا ودول الشرق الأوسط وإسرائيل".

وشدد على مواصلة "إسرائيل" تطوير إمكانياتها للدفاع عن نفسها أمام التهديدات، فيما وجه انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وتصريحاته التي تمثل تحدي للإدارة الأمريكية.

من جانبه أكد أوستين على التزام الإدارة الأمريكية بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل وضمان قدرتها امتلاك إمكانيات للدفاع عن نفسها أمام تهديدات إيران وحزب الله وحماس؛ منوها إلى ضرورة العمل للقيام بخطوات عملية لبناء الثقة وتهيئة الظروف لتطبيق حل الدولتين.

يشار إلى أن السناتور الأمريكي ليندزي جراهام أشار إلى ان غانتس سيتقدم بطلب من البنتاغون للحصول على مساعدة بمليار دولار لمليء مخزون الاحتياط من الصواريخ التي تستخدمها القبة الحديدية ووسائل قتالية أخرى.

#بيني غانتس #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #الولايات المتحدة #حركة حماس #قطاع غزة #حزب الله #ايران

الأكثر قراءة اليوم

بعد رفض إدخال المنحة القطرية.. المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصري

اول تعليق من كوريا الشمالية على عدوان الاحتلال الاخير في غزة

هذ التحدي الحقيقي أمام إعادة اعمار غزة؟.. دينيس روس: على بايدن إدارة الصراع تفادياً لخيارات أسوأ

كشف كواليس التسجيل الصوتي الأخير لمعمر القذافي يوم مقتله

تفاصيل لقاء غانتس و بلينكن: واشنطن تؤكد ضرورة حل مشكلة قطاع غزة وإعادة إعماره

ليبرمان يشن هجوما لاذعاً على نتنياهو قبيل الإطاحة به

بيان مصري أردني فرنسي حول الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

وفاتان و311 إصابة جديدة بـ"كورونا" و110 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

فيديو .. نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: علينا تقوية السلطة وإضعاف حماس

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

معاريف: اسرائيل حدّدت 3 مبادئ لسياستها تجاه غزة واحتمال التصعيد أكبر من التهدئة

بعد رفض إدخال المنحة القطرية.. المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية