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المقاومة الفلسطينية تحبط محاولة استعراض للقوة من الاحتلال بسماء غزة

الجمعة 04 يونيو 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة الفلسطينية تحبط محاولة استعراض للقوة من الاحتلال بسماء غزة



غزة /سما/

أكد مصدر في المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة استعراض للقوة من قبل جيش الاحتلال، بعد أن سير طائرات بدون طيار تسمى "كواد كابتر" في مناطق متفرقة من القطاع في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وبأعداد كبيرة.

وقال المصدر في حديث لصحيفة "القدس" المحلية، إن قوات الاحتلال حاولت من خلال تسيير هذه الطائرات اختبار المقاومة ومحاولة إرباكها كما حاول خلال الجولة الأخيرة بطرق مختلفة وفشل بذلك.

ولفت إلى أن صحوة المقاومة فاجأت الاحتلال بعد إطلاق النار على تلك الطائرات وإسقاط بعضها خلال محاولتها التحليق فوق مواقع للمقاومة ومنازل وبنايات سكنية.

واعتبر أن هذه المحاولة، تأكيد على فشله في تحقيق أي انجاز خلال الجولة الأخيرة، وتظهر مدى ضعفه استخباراتيًا وعسكريًا، مشيرًا إلى أن الاحتلال لن يجرؤ على جولة قتال أخرى بعد ما رأه من تعاظم قوة المقاومة وتكبيدها خسائر فادحة له وحفاظها على قوتها الصاروخية طوال الجولة وحتى اللحظات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار.

وكان مقاومون، أطلقوا في ساعة مبكرة من ليلة الجمعة، النار تجاه عدد من الطائرات المسيرة الإسرائيلية المسماة "كواد كابتر" في سماء مناطق مختلفة بالقطاع.

وكانت أعداد كبيرة من الطائرات حلقت في تلك المناطق، خاصةً شرقي حي الشجاعية والتفاح، والزيتون، وشمال القطاع ما دفع المقاومة لإطلاق النار تجاهها في محاولة لإسقاطها.

وتستخدم قوات الاحتلال هذه الطائرات في مهام تجسسية إلى جانب إمكانية استخدامها كانتحارية أو لضرب أهداف بقنابل صغيرة.

#المقاومة الفلسطينية #سماء غزة #طائرات بدون طيار #طائرات مسيرة #كواد كابتر

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