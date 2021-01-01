بعد استهداف مقاره... عوض يتفقد جهاز الأمن الداخلي

غزة /سما/

أجرى رئيس متابعه العمل الحكومي د. محمد عوض، ظهر الخميس، جولة تفقدية لجهاز الأمن الداخلي، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي جميع مقاره خلال العدوان الأخير.

ورافق د. عوض كلّ من وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر المصلح، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة.

وكان في استقبال الدكتور عوض، العميد عبد الباسط المصري مدير عام جهاز الأمن الداخلي، ومجلس قيادة الجهاز.

وقال د. عوض إن الزيارة تأتي في سياق دعم وإسناد جهاز الأمن الداخلي، بعد قصف الاحتلال لجميع مقاره في غزة، وتثمينًا لدوره البارز في تعزيز وتمتين الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة خلال العدوان.

وأكد أن جهاز الأمن الداخلي أبلى بلاءً حسنا في حماية الجبهة الداخلية خلال العدوان الأخير على غزة، معتبراً أن الجهاز بمثابة صمام أمان لشعبنا ومقاومته، مع بقية مكونات وزارة الداخلية والأمن الوطني.

واستمع د. عوض لشرح مفصل لطبيعة عمل الجهاز ودوره خلال العدوان، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها في الحفاظ على الجبهة الداخلية لا سيما في أوقات الحروب والطوارئ.

من جانبه، رحب العميد عبد الباسط المصري بالزيارة التي تعبر عن الدعم والإسناد الحكومي لجهاز الأمن الداخلي، سيما في ظل تعرضه للاستهداف الإسرائيلي.

وأكد العميد المصري أن جميع قادة الجهاز وضباطه وعناصره يواصلون القيام بواجبهم الوطني في تحصين الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة من مخططات أجهزة أمن الاحتلال وعملائه، برغم التحديات والاستهداف.

جدير بالذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي دمر جميع مقار جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، خلال عدوانه الأخير في الفترة ما بين 10 و21 مايو الماضي، إلى جانب مقار أمنية وشرطية أخرى.