وقفة في رافات شمال غرب القدس تنديداً باعتداءات الاحتلال

القدس المحتلة /سما/

شارك عشرات المواطنين، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، بوقفة في قرية رافات شمال غرب القدس، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولات تهجير أهالي حيي الشيخ جراح وبطن الهوى المقدسيين.

وقال المواطن ياسين ريان أحد المشاركين في الوقفة، إن هذه الفعالية جاءت في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال اليومية في القدس وغزة، ودعما لصمود أهالي الشيخ جراح وحي بطن الهوى المهددين بالإخلاء القسري لصالح الاستيطان.

وأضاف، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع الوقفة، في المنطقة الغربية من رافات المطلة على معسكر “عوفر” الاحتلالي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وشارك في الوقفة ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية في شمال غرب القدس ورام الله، ورفعوا اللافتات التي تدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة حملات التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال في القدس.