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قصور "كبير" في الشاباك.. كوخافي يُشكل 14 فريقا لاستخلاص العبر من جولة القتال مع غزة

الجمعة 04 يونيو 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصور "كبير" في الشاباك.. كوخافي يُشكل 14 فريقا لاستخلاص العبر من جولة القتال مع غزة



القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الجمعة، عن تشكيل رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي لـ14 فريقًا؛ لاستخلاص العبر من جولة القتال الأخيرة مع غزة.
 وبحسب الصحيفة، كشفت الجولة الأخيرة مع القطاع عن قصور "كبير وخطير" في جهاز الشاباك الإسرائيلي في التعامل مع حماس وفهم هيئة الأركان لجناحها المسلح كتائب القسام.
 ووفقا للصحيفة، من الأمور التي سيُحقق فيها عدم تقدير نية حماس بشكل صحيح وخطة الأنفاق "مترو حماس" التي أُهدرت، حيث من الواضح أن حماس لم تتأثر بخدعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت "يديعوت" إن عنصر المفاجأة لم يتحقق، وذلك بعد فشل خطة الهجوم على الأنفاق، واتضح ذلك من عدد مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي الذي قضوا خلال الجولة الأخيرة أنه لم يكن مرتفعًا.
 

و"مترو حماس" أول من استخدمه رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي في الأيام الأولى لجولة القتال مع غزة، وتحديداً بعد ارتكاب الطائرات الحربية مجزرة شمالي قطاع غزة -عبر بناء ما يعرف "بحزام ناري" مكثف- تمت عبر قصف الطائرات الحربية بـ200 غارة جوية في أقل من نصف ساعة لمنطقة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تسريب الجيش أخباراً مضللة لوسائل إعلام محلية إسرائيلية ودولية عن استعداد الجيش لدخول غزة برياً.

#أفيف كوخافي #الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية #حركة حماس

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