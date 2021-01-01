وفاتان و311 إصابة جديدة بـ"كورونا" و110 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل وفاتين و311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و110 حالات تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزيرة الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، إنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، واحدة في مدينة الخليل، وأخرى في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 4، جنين 11، نابلس 12، ضواحي القدس 1، بيت لحم 2، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 4، الخليل 3، قطاع غزة 273.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 11، نابلس 44، ضواحي القدس 1، بيت لحم 17، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 6، الخليل 7، سلفيت 2، قطاع غزة 12.

ولفتت إلى وجود 20 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 47 مريضا، مبينة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، قالت الوزيرة الكيلة إن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 372,827 بينهم 234,295 تلقوا الجرعتين من اللقاح.