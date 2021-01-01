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إصابة 10 مواطنين إحداها خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

الجمعة 04 يونيو 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 10 مواطنين إحداها خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس



رام الله / سما /

أصيب 10 مواطنين بالرصاص الحي إحداها بالرقبة وصفت بالخطيرة، وآخرون بالمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل بأن طواقم الهلال نقلت 10 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج، خلال المواجهات الدائرة في منطقة الجبل.

وخرج الأهالي في مسيرة حاشدة نحو الجبل، في فعالية دعت اليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسات وفعاليات بيتا ويتما وقبلان ولجان المقاومة الشعبية، رفضا للاستيطان في جبل صبيح.

ويشهد جبل صبيح مواجهات شبه يومية بين الأهالي وقوات الاحتلال، رفضا لإقامة مستوطنين قبل قرابة اسبوعين بؤرة استيطانية بحماية جيش الاحتلال على الجبل، أدت حتى الآن لاستشهاد الشابين عيسى برهم وزكريا حمايل، وإصابة العشرات.

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