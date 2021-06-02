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إماراتي يقبّل رأس إسرائيلي ويرحب به- (شاهد)

الجمعة 04 يونيو 2021 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إماراتي يقبّل رأس إسرائيلي ويرحب به- (شاهد)



القدس المحتلة / سما /

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن إماراتي وهو يقبَّل رأس سائح إسرائيلي احتفاء بزيارته للإمارات.

ويظهر الفيديو مواطنا إماراتيا وهو يقبَّل رأس مواطن إسرائيلي مرحبا به بالقول: “شالوم شالوم يا مرحبا.. هذا أخي، وكما تعلمون هو إسرائيلي”.

وكان حساب “إسرائيل بالعربية” قد نشر في وقت سابق على تويتر، مجموعة صور عن لقاء سفير الإمارات بإسرائيل، محمد محمود آل خاجة لحاخام حركة شاس الإسرائيلية.

وقال الحساب: ”زار سفير الإمارات لدى إسرائيل رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين في منزله في أورشليم حيث تلقى منه بركة الكهنة ودار الحديث عن الاتفاقات الإبراهيمية كما تبادلا الهدايا الرمزية ودعا السفير الحاخام لافتتاح معبد الديانات الإبراهيمية الـ3 في أبو ظبي”. بينما لم يورد حساب السفير في تويتر إي إشارة للزيارة.

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