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فيديو .. نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: علينا تقوية السلطة وإضعاف حماس

الجمعة 04 يونيو 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: علينا تقوية السلطة وإضعاف حماس



القدس المحتلة / سما /

شدد نائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، الجنرال يائير غولان، على وجوب تقوية السلطة الفلسطينية وإضعاف حركة حماس.

وأجرى الجنرال غولان حوارا مع "إرم نيوز"، أمس الخميس، زعم من خلاله أن "حركة حماس تنظيم إرهابي يعمل من داخل السكان المدنيين، ويطلق النيران على السكان المدنيين".

وادعى الجنرال يائير غولان أن "المصلحة الإسرائيلية تقول أمرا بسيطا جدا، هو أن نقوّي السلطة ونُضعف حماس، وهذا لم يفعله نتنياهو، ونتنياهو قوّى حماس وأضعف السلطة".

وتابع نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، قائلا:مهمتنا تقوية السلطة الفلسطينية في الحوار، كمن يستطيع أن يكون شريكا للمفاوضات لإضعاف حماس، وعرقلة بناء قوتها العسكرية.

وتوقع الجنرال الإسرائيلي إجراء حوار مع حركة حماس، موضحا أن "الأمر معقد وصعب، لكن هذا لا يعني بالتأكيد أنه ممنوع الحديث مع حماس، وعمليا نتحدث مع حماس، بشكل غير مباشر".

وأعاد الجنرال يائير غولان، التأكيد على أن "السياسة الإسرائيلية الشاملة هي تقوية السلطة الفلسطينية، عشية عهد عصر تغيير أبو مازن، محمود عباس، وإضعاف حماس، وبالتشديد على إضعاف قوتها العسكرية.. هذه هي المصلحة الإسرائيلية".

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