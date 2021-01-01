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وفد فلسطيني يلتقي اليوم وزير الخارجية الأمريكي..

الجمعة 04 يونيو 2021 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد فلسطيني يلتقي اليوم وزير الخارجية الأمريكي..



وكالات - سما-

من المقرر اليوم الجمعة عقد لقاء بين وزير الخارجية الاميركي توني بلينكن مع وفد يمثل المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة.

وسيحمل الوفد الفلسطيني مطالب فلسطينية محددة متوافق عليها، منها الالتزام المالي السنوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وكذلك المطالبة بموقف أميركي معلن تجاه التطهير العرقي في القدس ومنطقة الشيخ جراح والتوسع الاستيطاني وحصار غزة.

وستتم المطالبة بالإسراع بإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في الولايات المتحدة، إضافة المطالبة بالاعتراف الأميركي بالدولة الفلسطينية كضمان لبقاء حل الدولتين على قيد الحياة.

وقال الناشط السياسي الدكتور سنان شقديح: إن اللقاء سيتم عبر تقنية الزوم وسيكون اليوم في العاشرة والنصف صباحا بتوقيت واشنطن يتلوه لقاء مع ممثلي مؤسسات أنصار اسرائيل في الولايات المتحدة على الحادية عشر والنصف.

واشار شقديح الى ان اهمية اللقاء تكمن في حقيقة ان الإدارة الأميركية باتت تعامل أنصار فلسطين في الساحة الأميركية بصورة مختلفة اسوةً لأنصار اسرائيل وتخصص لهم وقتا مساويا للقاء معهم.

كما لفت الى حقيقة ان اللقاءات السابقة بين المؤسسات الفلسطينية ووزير الخارجية بلينكن كانت تتم بشرط أمريكي بعدم الاعلان عنها خشية غضب مؤيدي اسرائيل في الولايات المتحدة لكن الإعلان عن هذه اللقاء وتخصيص ذات الوقت المخصص لأنصار إسرائيل فرضته قدرة أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة على إخراج الملايين للشوارع خلال حرب غزة والحملات السياسية المتواصلة التي اقيمت لنصرة الحق الفلسطيني على امتداد عشرات السنين ومن قبل الاجيال الفلسطينية المتوالية.

يشار الى الخارجية الاميركية أعلنت على موقعها عن اللقاء مع المؤسسات الفلسطينية الذي سيتلوه لقاء مع أنصار اسرائيل في الولايات المتحدة.

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