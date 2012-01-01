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وزير خارجية قطر يرد على اسرائيل : أنفقنا مليار و400 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

الجمعة 04 يونيو 2021 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية قطر يرد على اسرائيل : أنفقنا مليار و400 مليون دولار لإعادة إعمار غزة



غزة / سما /

أدانت الخارجية القطرية صباح يوم الجمعة، الاتهامات التي وجهت للدوحة من قبل إسرائيل، حول تمويلها للمنظمات الإرهابية.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في إطار أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بجلسة حوار "غرب آسيا وشمال إفريقيا خطوات نحو الاستقرار" بمشاركة  آل ثاني، إنّ  اتهام إسرائيل لقطر بتمويل بعض المنظمات الإرهابية جزء من حملة تضليل تعرضت لها قطر.

وأوضح، أنّ قطر شريك موثوق به في تحقيق السلام في المنطقة، وتؤمن بألا حل عسكريا لأي نزاع بل يجب أن يكون الحل بالطرق الدبلوماسية.

وشدد، أنّ قطر أنفقت مليار و400 مليون دولار لإعادة إعمار غزة منذ 2012 وإسرائيل تعلم كيفية الإنفاق.

الصراع في الشرق الأوسط، معتبرا أن اتهام إسرائيل لقطر بتمويل بعض المنظمات الإرهابية جزء من حملة تضليل تعرضت لها الدوحة.

وأكد أن قطر تفعل كل ما بوسعها ماليا لإعادة إعمار البنى التحتية في غزة، وهي تساعد العائلات الفلسطينية الفقيرة حيث تقدم 100 دولار لكل عائلة.

وشدد على أنه كل ما تقوم به قطر في غزة يندرج ضمن القانون الدولي والاتفاقات الدولية.

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