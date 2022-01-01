"الفدائي" يكتسح سنغافورة برباعية (فيديو)

الرياض/سما/

أنعش منتخبنا الوطني لكرة القدم "الفدائي"، آماله بالتأهل للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا التي تستضيفها الصين عام 2023، وذلك بفوزه على منتخب سنغافورة برباعية نظيفة، ضمن المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ورفع "الفدائي" رصيده إلى 7 نقاط، ليصعد إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة خلف السعودية المتصدرة بـ11 نقطة، وأوزبكستان الوصيفة بـ9 نقاطـ، وبفارق الأهداف عن منتخب سنغافورة، ويتذيل المجموعة منتخب اليمن بـ 5 نقاط.

وفي المباراة التي جرت على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، افتتح منتخبنا التسجيل عبر تامر صيام في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف عدي الدباغ الهدف الثاني في الدقيقة 23، ليعود صيام في الدقيقة 30 ويسجّل الهدف الثالث للفدائي من ركلة جزاء ثانية. واختتم ياسر حمد أهداف "الفدائي" بتسجيله الهدف الرابع قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وأهدر نجوم "الفدائي" عدة فرص سانحة لزيادة غلة الأهداف، خاصة في الشوط الثاني من المباراة.

وقاد "الفدائي" في المباراة المدير الفني التونسي مكرم دبدوب، بعد تسلمه الإدارة الفنية للمنتخب خلفًا للمدرب الجزائري نور الدين ولد علي، الذي استقال من منصبه بعد الخسارة الثقيلة أمام السعودية بخماسية نظيفة في شهر آذار الماضي.

وشهدت تشكيلة المنتخب عودة قائد المنتخب عبد اللطيف البهداري، وحارس المرمى رامي حمادة، والنجم عدي الدباغ.

وتتبقى لمنتخبنا مباراة أخيرة في التصفيات أمام منتخب اليمن في الـ15 من الشهر الجاري، يحتاج فيها لتحقيق الفوز لتعزيز حظوظه باحتلال المركز الثالث في المجموعة.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين. في حين تتأهل باقي المنتخبات التي تحتل المركز الثاني والمنتخبات التي تحتل المركز الثالث إلى الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الرابع، في حين تخوض المنتخبات المتبقية جولة مباريات فاصلة لدخول التصفيات.