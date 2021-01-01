قناة عبرية تكشف تفاصيل لقاء غانتس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة عبرية، اليوم الخميس، تفاصيل لقاء وزير الجيش الاحتلال بيني غانتس، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وأكّدت قناة "كان" العبرية، على أنّ غانتس بحث مع المستشار سوليفان، ملفات مهمة، أبرزها تسليح "إسرائيل" بالمعدات الأمريكية، مُشيرةً إلى أنّه بحث سبل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والتفوق النوعي لـ"إسرائيل".

وأوضحت أنّ غانتس تناقش مع المسؤولين الأمريكيين حول إعادة تسليح "إسرائيل" عقب العدوان الأخيرة على قطاع غزّة ، وأهمها تذخير منظومة القبة الحديدية الاعتراضية.