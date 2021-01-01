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قناة عبرية تكشف تفاصيل لقاء غانتس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

الخميس 03 يونيو 2021 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف تفاصيل لقاء غانتس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي



القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة عبرية، اليوم الخميس، تفاصيل لقاء وزير الجيش الاحتلال بيني غانتس، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وأكّدت قناة "كان" العبرية، على أنّ غانتس بحث مع المستشار سوليفان، ملفات مهمة، أبرزها تسليح "إسرائيل" بالمعدات الأمريكية، مُشيرةً إلى أنّه بحث سبل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والتفوق النوعي لـ"إسرائيل".

وأوضحت أنّ غانتس تناقش مع المسؤولين الأمريكيين حول إعادة تسليح "إسرائيل" عقب العدوان الأخيرة على قطاع غزّة ، وأهمها تذخير منظومة القبة الحديدية الاعتراضية.

#بيني غانتس #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية #القبة الحديدية #الولايات المتحدة #جيك سوليفان

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