قطرية تتبرع بإعادة بناء مسجد الأبرار في خان يونس

غزة / سما /

كشف رئيس فرع فلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين النائب مروان أبو راس سيدة قطرية تبرعت بإعادة بناء مسجد الأبرار في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد "أبو راس" الأمانة العامة للاتحاد ستقوم الإشراف على إعادة بناء المسجد الذي تعرض للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال خلال زيارته وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبد الهادي الأغا: "سيتم إعادة بناء المسجد بتبرع كريم من أخت فاضلة من دولة قطر".

وأضاف "نحن على تواصل دائم مع أهل الخير وسنعمل جاهدين على إعادة بناء مسجد آخر مما دمره الاحتلال".

من جانبه، شكر "الأغا" الاتحاد العالمي لدوره في إعادة بناء هذا المسجد المركزي، معبراً كذلك عن تقديره لأي جهد يقوم به الاتحاد في هذا المجال.

واستعرض آثار العدوان الأخير وما خلفه من دمار كلي وجزئي بالمساجد والوقفيات الإسلامية والمنشآت التابعة للوزارة والضرر الكبير الذي ألحقه القصف بمبنى الوزارة.