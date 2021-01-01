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السيطرة على حريق كبير في المنطقة الصناعية بجنين

الخميس 03 يونيو 2021 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيطرة على حريق كبير في المنطقة الصناعية بجنين



جنين / سما /

تمكنت طواقم الدفاع المدني، اليوم، من السيطرة على حريق كبير في محاصيل قمح ومشطب سيارات على طريق عرانة في المنطقة الصناعية شماليّ جنين، نجم عنه احتراق 10 دونمات من محصول القمح واحتراق ما يزيد على 500 مركبة داخل المشطب.

وشارك في عملية السيطرة على الحريق 35 رجل إطفاء هم طواقم لـ8 مركبات إطفاء من جنين ومرج ابن عامر واليامون وقباطية وإسناد الشمال، وبمساندة من تنكات تزويد من بلدية جنين والشرطة والأمن الوطني والمزارعين، وبمشاركة مضخات إسمنت تابعة لمصانع وإشغالات المنطقة الصناعية.

وأكد بيان الدفاع المدني أنه تمت السيطرة على النيران وحماية المحال والمنشآت الصناعية المجاورة.

#الدفاع المدني #حريق #المنطقة الصناعية بجنين

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