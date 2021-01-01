  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منظمة التحرير تحذّر من خطورة المشاريع الاستيطانية في القدس

الخميس 03 يونيو 2021 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة التحرير تحذّر من خطورة المشاريع الاستيطانية في القدس



رام الله / سما /

حذّرت دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، من خطورة المشاريع الاستيطانية في المناطق المحيطة بمدينة القدس، وخاصة منطقتي الشيخ جرّاح وباب العامود والتي من شأنها أن تغلق الطريق أمام أي مبادرات سلمية قد تلوح بالأفق.

وأوضحت الدائرة في بيان صحافي، أن مثل هذه المشاريع تهدف إلى طمس معالم المدينة المقدسة العربية الإسلامية المسيحية وتأجيج الصراع، وتدفع باتجاه موجة من الغضب الفلسطيني.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد ذكرت أن العمل جارٍ على مشروع ضخم لتغيير معالم حي الشيخ جرّاح ومنطقة باب العامود بالقدس، وتحويلها من “مركز صراع” إلى “مركز ترفيهي نابض بالحياة”، على حد تعبيرها، موضحةً أن بلدية الاحتلال تأمل في تغيير صورة منطقة باب العامود وحي الشيخ جرّاح “عن طريق تجديد معماري شامل بتكلفة 70 مليون شيقل”، يشمل “بناء جادة حضرية فسيحة ونابضة بالحياة، ومعروضات ضوئية سيتم وضعها على باب العامود”.

كما يشمل المشروع الاستيطاني تجديد المنطقة العامة، ومنطقة باب العامود وشارع السلطان سليمان إلى الطرف الجنوبي من حي الشيخ جراح، “مع الحفاظ على القيم التاريخية للفضاء”. إضافة الى تطوير محور شارع السلطان سليمان والأنبياء المطل على الأسوار، فضلا عن تشييد شارع مظلل به صفان عريضان من الأشجار في الموقع الذي سيربط مركز الأعمال بأبواب المدينة القديمة.

وأشارت الدائرة إلى أن سلطات الاحتلال لم تستخلص العبر من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وتواصل تعنتها ومسابقة الزمن وضخ المليارات لتلبية عنجهيتها والتي تحطمت أكثر من مرة على صخرة الصمود الفلسطيني الأسطوري، وتنفيذ سياستها العنصرية بالتطهير العرقي بحق أبناء شعبنا في مدينة وجدت أساسًا لتحقيق المحبة والسلام، ما يؤكد أن حكومة الاحتلال غير مستعدة للسلام وتضرب بعرض الحائط كل المبادرات وتدير ظهرها لقرارات الشرعية الدولية التي من شأنها تحقيق سلام عادل وشامل يضمن تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة المترابطة جغرافيًا وذات السيادة الكاملة بعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

ودعت الدائرة المجتمع الدولي إلى احترام قراراته وترجمتها بإجراءات عملية فاعلة قادرة على إجبار الاحتلال على وقف سياسة التوسع الاستيطاني في أراض دولة فلسطين، وعدم التخلي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الشعب الفلسطيني الذي ينشد السلام ويطلب الكرامة والحرية والانعتاق من عبودية الاحتلال.

#منظمة التحرير #الاعتداءات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف فحوى رسالة إسرائيلية تتعلق بوساطة مصر في العدوان

لبيد يبلغ ريفلين: شكلت حكومة

من هو "بوغي" رئيس إسرائيل الجديد ؟

صحيفة عبرية: هل اقتربت تصفية إسرائيل داخلياً وفق خطة وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية؟

"الاشغال" تكشف مهمة الوفد الهندسي المصري: 35 آلية مصرية ستصل غزة غدًا

السنوار يلتقي نائبة المفوض العام للأونروا

مسؤول أمني: سنضمن خلال الأيام القادمة عدم قيام نتنياهو "بإشعال الوضع في أي منطقة"

الأخبار الرئيسية

حوثي

الحوثي: نحن جزء لا يتجزأ من المعادلة التي أعلنها حسن نصر الله والتهديد للقدس حربا إقليمية

بيان مصري أردني فرنسي حول الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة

هخ

هذ التحدي الحقيقي أمام إعادة اعمار غزة؟.. دينيس روس: على بايدن إدارة الصراع تفادياً لخيارات أسوأ

فتح تكشف الخطوة القادمة بعد العدوان على غزة: السلطة لم تحسن استغلال الحروب الثلاثة

قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال: مستعدون لمرحلة ثانية من القتال في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية