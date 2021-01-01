القائمة المشتركة تطالب بعقد جلسة للاطاحة برئيس الكنيست

القدس المحتلة / سما /

طالبت كتلة القائمة المشتركة رئاسة الكنيست الاسرائيلي بعقد جلسة طارئة ومستعجلة للهيئة العامة من أجل التصويت على الإطاحة بيريف لفين رئيس الكنيست (الليكود).

ووقعت المشتركة على عريضة تطالب بتغيير لفين، وهي عريضة أطلقتها "كتلة التغيير" والتي من المرتقب أن تشكّل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في الأيام المقبلة، بعد إعلان يائير لابيد عن "نجاحه بتشكيل الحكومة" أمس الأربعاء.

وأكدت القائمة المشتركة بأن يريف لفين رئيس الكنيست الحالي يعطل الدور البرلماني لنواب الكنيست ويمنعهم من إداء دورهم البرلماني لانه يخدم اجندة نتتياهو السياسية ويتحكم بجدول اعمال الكنيست لاسباب سياسية بحته.

وأكدت المشتركة في الرسالة التي ارسلها النائب احمد الطيبي رئيس الكتلة البرلمانيه وارفقها تواقيع النواب الستة على ضرورة الأطاحة بيريف لفين وتغييره فورا برئيس كنيست جديد منتخب يدير اعمال الكنيست بمهنية وبعيدا عن نتانياهو ونهجه.